Maloletna tinejdžerka bila je primorana da preko noći odraste. Očuh je izvršio seksualno nasilje nad njom. Još uvek se nije zalečila od posledica te vrste zlostavljanja da bi nedavno usledio košmar zvan vršnjačko nasilje.

O teškim posledicama i traumama koje je preživela za emisiju "Crna hronika" govorio je njen otac.

- Moja žena i ja kada smo se razveli, ona je posle dve do tri godine mene potpuno isključila iz života deteta. Živela je sa nekim muškarcem, a ona je uspavala sa njim i ćerkom u istom krevetu. Taj muškarac je stavljao ruke u njen donji veš i takve neke stvari, ne znam sve detalje.

Posledice

Potom je otkrio zašto je ćerka dvaput pokušala samoubistvo:

- Prvi put posle pet godina, ja nju nisam video od njene sedme do 12 godine. Njena majka me zvala i tražila novac za lečenje deteta, a dete sam zatekao sa stomakom kao da je u šestom mesecu trudnoće. Pitao sam o čemu se radi, a ona kaže da četiri meseca nije vršila nuždu, pa su je u školi drugari zadirkivali, pa je u školi dvaput htela da skoči kroz prozor, ali su je profesori sprečili. Dao sam novac i to se dovelo u red, ali moja žena nije prestala da je maltretira, pa sam jedan dan zatekao dete skroz isečenih ruku. Žena je rekla da je ogrebala mačka na ulici. To su bile posekotine od šake do lakta. Dete kada je došlo kod mene imala je nekontrolisani smeh, tikove, noćno mokrenje, nije znala lepo da čita i piše.

Vršnjačko nasilje

- Moja ćerka se pred kraj raspusta družila sa nekom devojčicom, ona je dolazila kod nas, ručali smo i mislio sam da je dobra drugarica. Devojčica koja je prethodno udarila moju ćerku ucenila je ovu da se druži sa njom, kako bi je namamila i kako bi je mučili. Oni su bili kod nas kući, otišli su napolje, potom sam je zvao na telefon, a nije se javila. Bilo mi je čudno, pa sam krenuo uporno da zovem. Oko jedanaest sati me pozvao nepoznat broj i to je bila ta drugarica, pa mi je rekla da su je namamili u neki park i tu su je maltretirali. Kažu da je drže četiri dečaka i ne daju joj da ode. Kaže da nije mogla da izdrži i da mi javila.

