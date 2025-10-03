Slušaj vest

Odbegli vođa kavačkog klana i jedan od najtraženijih evropskih begunaca Radoje Zvicer, krije se prema poslednjim operativnim podacima u okolini Kotora i Nikšića, objavio je na svom Instagram nalogu reporter Mladen Mijatović, koji je nedavno boravio u susednoj Crnoj Gori.

Zvicer u selima u okolini Kotora i Nikšića

- Vođu kavačkog klana navodno čuvaju desetine naoružanih ljudi koji teren nadgledaju dronovima.

Poslednji operativni podaci govore da se Radoje Zvicer krije u selima u okolini Kotora i Nikšića, odakle često menja lokacije tako što preko ilegalnih graničnih prelaza ulazi na teritorije Bosne i Hercegovine i Hrvatske - otkrio je Mijatović.

Mladen Mijatović Foto: Printscreen/Instagram

Bio i na teritoriji Prištine i Austrije

Zvicer, koji je optužen za više ubistava, šverc droge i oružja, prema njegovim izvorima, neko vreme boravio u Prištini, kao i na teritoriji Austrije, a navodno se u jednom periodu krio i u Turskoj.

Ranjen na teritoriji Ukrajine

Poznato je da je tokom 2020., pre nego što je za njim raspisana poternica, neko vreme sa porodicom živeo u Ukrajini, gde je i ranjen te godine.

Kako je Kurir pisao, napadači su tada zapucali na njega ispred zgrade u kojoj je živeo, a sigurne smrti spasila ga je supruga Tamara Zvicer, koja je potrčala za napadačima i zapucala na njih dok joj je muž ležao teško ranjen.

Poslednji put viđen u Crnoj Gori 2021.

Posle oporavka i izlaska iz bolnice, Zvicer se navodno vratio u Crnu Goru. Poslednji put je zvanično viđen u Crnoj Gori u januaru 2021., pre hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.

Tamara i Radoje Zvicer Foto: Privatna Arhiva, detective-info.com.ua

Podsetimo, Belivuk i Miljković su pre nego što su im stavljene lisice 4. februara 2021. boravili u poseti kod Zvicera u Kotoru, i kako su izjavili istražiteljima, išli su kod njega na babine pošto mu se supruga porodila.

Po povratku u Srbiju, privedeni su a potom i pušteni na aerodromu u Beogradu, ali su nekoliko dana kasnije ponovo uhapšeni u velikoj akciji policije i od tada su u pritvoru.

Procenio da mu je ovde najbezbednije

Inače, za Zvicerom su na snazi poternice Interpola i Evropola. Prema zvaničnim saopštenjima ovih organizacija, sumnja se da je do sada koristio najmanje 14 lažnih identiteta. U napomeni koju su uz svoje zvanično saopštenje o poternicama za njim stavili, naveli su da je "opasan i moguće naoružan".

- Tragovi su istražitelje često vodili u Južnu Ameriku, ali poslednje nezvanične informacije i operativni podaci govore da se on nalazi i skriva u blizini mesta rođenja, po selima oko Kotora i Nikšića. Kako izvori otkrivaju, sumnja se da je "procenio" da mu je tu najbezbednije, jer dobro poznaje teren i najlakše bi mu bilo da ukoliko postane "opasno" preko divljih prelaza ponovo napusti državu - otkrio je Mijatović.

Promenio lični opis

Naveo je i da je, prema operativnim informacijama, osim mesta boravka i skrivanja, Radoje Zvicer tokom prethodnih godina promenio i lični opis.

Poslednji put, kao lokacija njegovog skrivanja u septembru 2022. pominjala se Panama. U septembru te godine je "procurela" vest da je vođa kakačkog klana ubijen u toj državi.