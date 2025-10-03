RADOJE ZVICER U CRNOJ GORI?! Mladen Mijatović otkrio nove informacije o vođi kavčana: Paze ga naoružani ljudi, teren nadgledaju DRONOVIMA!
Odbegli vođa kavačkog klana i jedan od najtraženijih evropskih begunaca Radoje Zvicer, krije se prema poslednjim operativnim podacima u okolini Kotora i Nikšića, objavio je na svom Instagram nalogu reporter Mladen Mijatović, koji je nedavno boravio u susednoj Crnoj Gori.
Zvicer u selima u okolini Kotora i Nikšića
- Vođu kavačkog klana navodno čuvaju desetine naoružanih ljudi koji teren nadgledaju dronovima.
Poslednji operativni podaci govore da se Radoje Zvicer krije u selima u okolini Kotora i Nikšića, odakle često menja lokacije tako što preko ilegalnih graničnih prelaza ulazi na teritorije Bosne i Hercegovine i Hrvatske - otkrio je Mijatović.
Bio i na teritoriji Prištine i Austrije
Zvicer, koji je optužen za više ubistava, šverc droge i oružja, prema njegovim izvorima, neko vreme boravio u Prištini, kao i na teritoriji Austrije, a navodno se u jednom periodu krio i u Turskoj.
Inače, austrijska policija ni danas ne iskjučuje mogućnost da se Zvicer povremeno nalazi na teritoriji te države.
Ranjen na teritoriji Ukrajine
Poznato je da je tokom 2020., pre nego što je za njim raspisana poternica, neko vreme sa porodicom živeo u Ukrajini, gde je i ranjen te godine.
Kako je Kurir pisao, napadači su tada zapucali na njega ispred zgrade u kojoj je živeo, a sigurne smrti spasila ga je supruga Tamara Zvicer, koja je potrčala za napadačima i zapucala na njih dok joj je muž ležao teško ranjen.
Poslednji put viđen u Crnoj Gori 2021.
Posle oporavka i izlaska iz bolnice, Zvicer se navodno vratio u Crnu Goru. Poslednji put je zvanično viđen u Crnoj Gori u januaru 2021., pre hapšenja kriminalne grupe Veljka Belivuka i Marka Miljkovića.
Podsetimo, Belivuk i Miljković su pre nego što su im stavljene lisice 4. februara 2021. boravili u poseti kod Zvicera u Kotoru, i kako su izjavili istražiteljima, išli su kod njega na babine pošto mu se supruga porodila.
Po povratku u Srbiju, privedeni su a potom i pušteni na aerodromu u Beogradu, ali su nekoliko dana kasnije ponovo uhapšeni u velikoj akciji policije i od tada su u pritvoru.
Procenio da mu je ovde najbezbednije
Inače, za Zvicerom su na snazi poternice Interpola i Evropola. Prema zvaničnim saopštenjima ovih organizacija, sumnja se da je do sada koristio najmanje 14 lažnih identiteta. U napomeni koju su uz svoje zvanično saopštenje o poternicama za njim stavili, naveli su da je "opasan i moguće naoružan".
- Tragovi su istražitelje često vodili u Južnu Ameriku, ali poslednje nezvanične informacije i operativni podaci govore da se on nalazi i skriva u blizini mesta rođenja, po selima oko Kotora i Nikšića. Kako izvori otkrivaju, sumnja se da je "procenio" da mu je tu najbezbednije, jer dobro poznaje teren i najlakše bi mu bilo da ukoliko postane "opasno" preko divljih prelaza ponovo napusti državu - otkrio je Mijatović.
Promenio lični opis
Naveo je i da je, prema operativnim informacijama, osim mesta boravka i skrivanja, Radoje Zvicer tokom prethodnih godina promenio i lični opis.
Poslednji put, kao lokacija njegovog skrivanja u septembru 2022. pominjala se Panama. U septembru te godine je "procurela" vest da je vođa kakačkog klana ubijen u toj državi.
Međutim, iste večeri su se članovi njegove porodice oglasili na društvenim mrežama i poslali jasan signal da te informacije nisu tačne, a kasnije je i zvanično demantovano da je Radoje Zvicer ubijen.