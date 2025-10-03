Slušaj vest

U ekspolziji u izmajmljenom stanu u Kosovskoj ulici u Beogradu najverovatnije je poginuo državljanin Makedonije i to dok je pripremao eksplozivnu napravu velike razorne moći namenjenu za likvidaciju, saznaje Kurir! Još uvek se čeka zvanična potvrda identiteta, ali su sve službe policije, Bezbednosno informativne agencije i Više javno tužilaštvo u Beogradu angažovani na rešavanju ovog slučaja.

- Operativne informacije ukazuju da je bomba bila za jednog dilera droge iz Beograda. Cela mreža kriminalnog obraĉuna koji je spreman u prestonici povezana je sa navijačkim strukturama bliskim kriminalnim grupama - otkriva sagovornik Kurira.

Podsetimo, stravična eksplozija u centru Beograda dogodila se u sredu uveče. Kako je Kurir pisao, od siline detonacije probijeni su pregradni zidovi, pod, popucala su stakla, štokovi a oštećeni su i automobili na ulici.

Muškarcu koji je zatečem mrtav praktično su kako je Kurir objavio, raznete šake.