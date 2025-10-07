Halabrin je, podsetimo, nestao 20. marta 2020. godine, a njegovo telo je pronađeno dva meseca kasnije zakopano na njivi u blizni Sopota.

Aleksandar i Mara Halabrin Foto: Privatna arhiva, screenshot YT/Slavijainfo

U sudnici su prikazane fotografije i prepiske koje su optuženi pripadnici ove grupe razmenjivali preko kriptovane aplikacije "Skaj".

Na nekoliko fotografija se vidi muškarac, sa crnom kesom preko glave, u beloj majici, oko kog se vidi krv.

- Na slikama je moj sin. Na dan kada je nestao imao je na sebi belu majicu i zelene pantalone - rekla je Halabrinova majka Mara Halabrin kada je videla fotografije.

Nikola Vušović Foto: Kurir/Privatna Arhiva

Nakon tih fotografija su pripadnici grupe razmenjivali poruke:

- Sad hrani crve u šumi.

- Gde će oni kamenom na Rusiju, kao i poruku:

- Sad će i Alibeg kod druga, red je da nastave da se druže - aludirajući na Nenada Alajbegovića koji je nekoliko puta ranjen u pucanjvi i to dok je bio u društvu Halabrina.

Nenad Alajbegović Foto: Privatna Arhiva, Facebook/RUDAR 7



U sudnici je danas prikazano i nekoliko fotografija Alajbegovića zvanog Alibeg, a Mara Halabrin ga je prepoznala i za jednu fotografu rekla da je on na njoj verovatno u bolnici.

Halabrin je, kako je navedeno u optužnici, planirao ubistvo jednog od pripadnika ove grupe Darija Đorđevića, a bio je prisutan kada su njegovog prijatelja Nenada Alajbegovića teško ranili 25. januara 2020. godine na Novom Beogradu.

Na jednoj fotografiji se vidi velika lokva krvi na parketu, a potom je usledila poruka "Iscureo mu mozak".

Takođe je prikazana fotografija Halabrina, sa tekstom da je on nestao i da je poslednji put viđen na Banjici, i apel upućen da se jave oni koji znaju nešto o njemu.

Nakon što je pronađeno Halabrinovo telo, dva meseca kasnije, pripadnici ove grupe su komentarisali da je pronađen "leš u fazi raspadanja", kao i da su ga "Kerovi možda iskopali" i da mu je "Možda bilo vruće".

U porukama koje je, kako tužilaštvo tvrdi poslao jedan od vođa ove grupe je navedeno da treba da "odu još dvoje, onaj jedan što ga je Čaba omanuo pa mu ubio zeta", aludirajući na Aleksandra Šarca, s obzirom da je Čaba Der osuđen da je u januaru 2019. godina na Banovom brdu ubio Nebojšu Markovića, Šarčevog zeta.

Čaba Der i Nebojša Marković Foto: Printscreen, Printscreen Facebook