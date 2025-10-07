"SAD HRANI CRVE U ŠUMI... LEŠ U FAZI RASPADANJA" Vračarci posle ubistva Halabrina razmenjivali jezive poruke: "Gde će oni kamenom na Rusiju"
U Specijalnom sudu u Beogradu danas su u nastavku suđenja pripadnicima takozvane vračarske grupe koju su prema navodima tužilaštva predvodili Nikola Vušović, zvani Dzoni sa Vračara i odbegli Radoje Zvicer ponovo prikazivane fotografije na kojima je majka pokojnog Aleksandra Halabrina prepoznala ubijenog sina.
Halabrin je, podsetimo, nestao 20. marta 2020. godine, a njegovo telo je pronađeno dva meseca kasnije zakopano na njivi u blizni Sopota.
U sudnici su prikazane fotografije i prepiske koje su optuženi pripadnici ove grupe razmenjivali preko kriptovane aplikacije "Skaj".
Na nekoliko fotografija se vidi muškarac, sa crnom kesom preko glave, u beloj majici, oko kog se vidi krv.
- Na slikama je moj sin. Na dan kada je nestao imao je na sebi belu majicu i zelene pantalone - rekla je Halabrinova majka Mara Halabrin kada je videla fotografije.
Nakon tih fotografija su pripadnici grupe razmenjivali poruke:
- Sad hrani crve u šumi.
- Gde će oni kamenom na Rusiju, kao i poruku:
- Sad će i Alibeg kod druga, red je da nastave da se druže - aludirajući na Nenada Alajbegovića koji je nekoliko puta ranjen u pucanjvi i to dok je bio u društvu Halabrina.
U sudnici je danas prikazano i nekoliko fotografija Alajbegovića zvanog Alibeg, a Mara Halabrin ga je prepoznala i za jednu fotografu rekla da je on na njoj verovatno u bolnici.
Halabrin je, kako je navedeno u optužnici, planirao ubistvo jednog od pripadnika ove grupe Darija Đorđevića, a bio je prisutan kada su njegovog prijatelja Nenada Alajbegovića teško ranili 25. januara 2020. godine na Novom Beogradu.
Na jednoj fotografiji se vidi velika lokva krvi na parketu, a potom je usledila poruka "Iscureo mu mozak".
Takođe je prikazana fotografija Halabrina, sa tekstom da je on nestao i da je poslednji put viđen na Banjici, i apel upućen da se jave oni koji znaju nešto o njemu.
Nakon što je pronađeno Halabrinovo telo, dva meseca kasnije, pripadnici ove grupe su komentarisali da je pronađen "leš u fazi raspadanja", kao i da su ga "Kerovi možda iskopali" i da mu je "Možda bilo vruće".
U porukama koje je, kako tužilaštvo tvrdi poslao jedan od vođa ove grupe je navedeno da treba da "odu još dvoje, onaj jedan što ga je Čaba omanuo pa mu ubio zeta", aludirajući na Aleksandra Šarca, s obzirom da je Čaba Der osuđen da je u januaru 2019. godina na Banovom brdu ubio Nebojšu Markovića, Šarčevog zeta.
Mediji su tada tvrdili da je Marković greškom ubijen umesto Šarca, koji je potom ranjen u TC Ušće 17. oktobra 2020. godine, nakon čega je podlegao povredama.