Makedonski maneken Martin Sipkovski (21), koji je prošle nedelje poginuo u eksploziji u stanu u Kosovskoj ulici, pobegao je iz kućnog pritvora.

Kako saznaje saznaje "Skoplje1" od izvora u Tužilaštvu u Skoplju, Sipkovskom se sudilo za pokušaj ubistva. Njegov branilac Vladimir Tufegdžić je potvrdio da je Sipkovski pobegao.

Foto: Društvene Mreže

SUDILO MU SE VIŠE OD GODINU DANA

"Obavestila me je njegova majka da je pre nekoliko dana Martin bio nedostupan pod nejasnim okolnostima, ali nemam zvaničnu potvrdu o njegovoj pogibiji. Tačno je da se protiv njega vodi nekoliko krivičnih postupaka u Krivičnom sudu i da mu je određena mera kućnog pritvora do pravosnažnog okončanja krivičnog postupka, u kom postupku sam ja njegov branilac, i do sada nije izrečena pravosnažna presuda protiv njega", rekao je Tufegdžić za "Skoplje1".

Foto: Društvene Mreže

Prema nezvaničnim informacijama, u evidenciji se navodi da je Sipkovski uvek dosad poštovao meru kućnog pritvora. Postupak za pokušaj ubistva vođen je više od godinu dana.

"Nadležne institucije nisu dovoljno učinile za Martina, kao izuzetno inteligentno i talentovano dete, u smislu blagovremene prevencije i artikulacije njegove energije u pravom smeru, iako je kao dete u sukobu sa zakonom bio osuđen na vaspitne mere. Neka ovaj događaj bude povod da naše institucije i popravni domovi blagovremeno preveniraju i rade sa decom u sukobu sa zakonom kako bi preusmerili njihovu pogrešno usmerenu energiju", dodao je Tufegdžić.

Eksplozija u Kosovskoj ulici u Beogradu Foto: Nemanja Nikolić

RUKOMETAŠ, PA MANEKEN

Podsetimo, Sipkovski je 1. okrobra, oko 21.45 sati nespretnim rukovanjem aktivirao je eksploziv i tom prilikom je poginuo na licu mesta.

Martin Sipkovski je bio rukometaš Vardara, ali je sportom prestao da se bavi zbog povrede, a onda je prešao u manekenske vode i postao prvi Makedonac koji je potpisao ugovor sa prestižnom modnom agencijom Daman iz Istanbula. Student je Fakulteta za biznis i menadžment u Skoplju.