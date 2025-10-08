Makedonski maneken Martin Sipkovski (21), koji je poginuo u eksploziji u iznajmljenom stanu u Kosovskoj ulici u cetntru Beograda, prema operativnim informacijama, bio je angažovan da ubije vođu navijača Tadiju P. (23) iz Zemuna koji je letos bio napadnut na Gazeli!

Kako Kurir saznaje, Tadija P. koji važi jednog od vođa navijača Partizana iz Zemuna, bio je akter filmskog obračuna navijača na Gazeli u junu ove godine. Podsetimo, kamere su zabeležile kako napadači na skuterima okružuju automobile u kojima su bili navijači Partizana koji su se vraćali sa košarkaške utakmice.

Tuča navijača na Gazeli Izvor: Kurir

Prema navodima krivične prijave koju je policija posle tog incidenta podnela Višem javnom tužilaštvu u Beogradu, postoje osnovi sumnje da su se Miroslav Y.G, Dragan S, Vojislav B. i Vlada V. po prethodnom dogovoru sa drugim NN licima, sa više motocikala dovezli do Ulice Bulevar Arsenija Čarnojevića i u visini Sava Centra uključili se na most “Gazela”, u cilju pronalaska navijača Partizana, koji su se vraćali sa košarkaške utakmice odigrane u "Beogradskoj areni" između Parizana i Budućnosti.

Nakon kraćeg vremena došlo je do upotrebe fizičke snage i vatrenog oružja od strane osumnjičenih i drugih NN lica kojom prilikom su povrede zadobili N.A, A.G. i Filip K.

Navodno u jednom od automobila koji je tada napadnut na mostu bio je Tadija P.

- Sukob frakcija "navijača" koji su se povezali sa kriminalnim grupama traje već neko vreme. U stanu u kom je zbog nestručnog rukovanja eksplozivom "pentrit" koji ima veliku razornu moć nastradao maneken i bivši rukometaš iz Makedonije. U istom stanu pronađeni su kriptovani telefoni, koji su preuzeti i stručnjaci rade na punom dešifrovanju poruka u njima. Pažnju je skrenuo jedan nadimak koji se pojavljivao tokom istrage likvidacije Nikole Stankovića Pivceta - otkrio je izvor Kurira.

Prema njegovim rečima, određeni operativni podaci vode ka "vračarskom klanu".

Nikola Stanković Pivce, podsetimo, ubijen je u decembru prošle godine na spavanju, u svojoj kući. Napadači su uleteli u kuću i pucali u njega dok je spavao u krevetu sa trudnom verenicom. Inače, Stanković je u vreme ubistva bio u kućnom pritvoru.

Pivce ubijen u kući Foto: Kurir, Zorana Jevtić

- Postoje indicije da je ista grupa koja stoji iza ubistva Pivceta nalogodavac likvidacije navijača koji je trebalo da bude raznet eksplozivom. Martin Sipovski je nastradao najverovatnije jer nije bio dovoljno obučen za rukovanje paklenom napravom koja je trebalo da bude upotrebljena - kaže naš izvor.

Kako je Kurir pisao, od siline eksplozije, u stanu su srušeni pregradni zidovi, popucali prozori i štokovi i oštećeni automobili parkirani ispred zgrade. Martin Sipkovski, prema rečima sagovornika Kurira bio je mrtav na licu mesta a bomba mu je otkinula prste, zbog čega su odmah posumnjali da je u rukama držao napravu koja je eksplodirala i ubila ga.

Inače, makedonski mediji objavili su da je njegov advokat potvrdio da je Sipkovski u Skoplju boravio u kućnom pritvoru iz kog je pobegao. Kako su naveli, on je u junu zbog pokušaja ubistva nožem na ulici osuđen na sedam godina i šest meseci zatvora, ali je sudija odlučila da ga do pravosnažnosti presude ostavi u kućnom pritvoru i oduzme mu pasoš.

- Tužilaštvo je prvi put 25. septembra obavešteno da nije pronađen u svojoj kući. To je bilo nedelju dana pre tragedije u Beogradu, što znači da je uspeo ilegalno da pređe granicu - preneo je makedonski Skopje1.

1/6 Vidi galeriju Martin Sipkovski Foto: Društvene Mreže

Tužilac je za Skopje1 rekao da je posle obaveštenja da nije pronađen u svom stanu, odlukom Osnovnog krivičnog suda u Skoplju mera kućnog pritvora Martinu Sipkovskom zamenjena određeivanjem pritvora.

Podsetimo, Više javno tuẓ̌ilaštvo u Beogradu saopštilo je pre nekoliko dana da je uhapšen Filip V. (26) zbog sumnje da je doneo eksploziv mladiću čije je telo pronađeno nakon eksplozije koja se dogodila 1. oktobra u stanu na trećem spratu u Kosovskoj ulici.

On se, kako je navedeno, sumnjiči da je 30. septemba oko 15 sati eksploziv "pentrit" predao nastradalon na uglu ulica Kosovske i Nušićeve. Sipkovski je potom, kako se sumnja, eksplozivnu napravu odneo u iznajmljeni stan na dan u kom je sutradan oko 21.45 sati nespretnim rukovanjem aktivirao "bombu" i nastradao.