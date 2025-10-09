Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Subotici, tokom vikenda, isključili su iz saobraćaja osmoro vozača, zbog učinjenih težih saobraćajnih prekršaja.

Policija u Subotici zaustavila je M. B. (1963) koji je bez vozačke dozvole upravljao neregistrovanim „fijatom“ sa 1,70 promila alkohola u organizmu, kao i I. A. (1989) i S. P.(1965), koji su vozili „mercedes“ i teretno vozilo sa 2,06 i 1,38 promila alkohola. Takođe, patrole su iz saobraćaja isključile i L. A. (2003), koja je, probnom vozačkom dozvolom, vozila „punto“ sa 1,26 promila alkohola u krvi.

U blizini centra grada, policija je zatekla S. P. (1965) koji je upravljao biciklom sa 2,64 promila, kao i B. R. (2003) koji je bez vozačke dozvole i pod dejstvom marihuane, upravljao „renoom“.

Saobraćajna policija u Bačkoj Topoli zaustavila je vozača „pola“ M. K. (1973) i biciklistu I. K. (1973), koji su vozili sa 1,46 i 1,34 promila alkohola.

Svi vozači su zadržani i protiv njih će biti podnete odgovarajuće prekršajne prijave.

Ne propustite
