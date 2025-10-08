Apelacioni sud u Nišu potvrdio je presudu Višeg suda u Nišu kojom je Bojan Jovanović (48) iz Niša osuđen na sedam godina zatvora zbog teške saobraćajne nesreće u kojoj je nastradala Nišlijka Milinka Milinčić (71). On je 4. avgusta 2024. godine oko 21 čas na Bulevaru Medijana, pod dejstvom alkohola i kokaina, “mercedesom” na pešačkom prelazu pokosio Milinku nanevši joj povrede od kojih je preminula u bolnici, a potom pobegao.

Presudom Višeg suda u Nišu Jovanović je u aprilu ove godine oglašen krivim da je počinio krivično delo teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja u sticaju sa nepružanjem pomoći povređenom.

Istom presudom Jovanoviću je izrečena i zabrana upravljanja motornim vozilom u trajanju od pet godina, posle izdržane kazne.

- Apelacioni sud je potvrdio prvostepenu odluku u krivičnom predmetu okr. B.J. – potvrđeno je u Apelacionom sudu u Nišu.

Foto: Facebook

Navodima optužnice, Jovanović se teretio da se nije pridržavao saobraćajnih propisa “nasilnički vozeći u gruboj suprotnosti sa pravilima saobraćaja i ne pokazujući obzir prema bezbednosti ostalih učesnika u saobraćaju”.

- Upravljao je vozilom u stanju potpune alkoholisanosti sa sadržajem alkohola od više 2 miligrama po mililitru ne prilagodivši brzinu vozila tako da u svakoj situaciji koju vidi ili ima razloga da predvidi može bezbedno da propusti pešaka koji je već stupio ili stupa na pešački prelaz ili pokazuje nameru da će stupiti pešački prelazi – navodilo se u optužnici protiv Jovanovića.

U optužnici je stajalo i da je Jovanović upravljao vozilom sa sadržajem alkohola u organizmu od najmanje 2,21 miligram po mililitru (promila), kako je utvrđeno analizom krvi, "i pod dejstvom psihoaktivnih supstanci – kokaina".

Nije kočio

Sudija Ivana Milovanović, predsednica veća Višeg suda u Nišu, obrazlažući prvostepenu presudu navela je da je prilikom odmeravanja kazne veće uzelo u obzir sve olakšavajuće i otežavajuće okolnosti i da smatraju da će ovakva kazna uticati na okrivljenog da više ne vrši krivična dela.

-Okrivljeni jeste priznao izvršenje krivičnog dela ali ni u jednom delu nije opisao da se seća da je udario oštećenu kolima. Izvedenim dokazima, veštačenjima i svedočenjima svedoka utvrđeno je da je do kontakta između vozila marke "mercedes" kojim je upravljao i oštećene došlo na pešačkom prelazu. Saobraćajnim veštačenjem je utvrđeno da je vozio dozvoljenom brzinom od 50 kilometara na čas, ali da ni u jednom trenutku nije kočio. Saobraćajni veštak je naveo da je mogao bezbedno da zaustavi vozilo da je kočio i da na strani oštećene nema nikakvog propusta već samo na stani Bojana - rekla je sudija Milovanović.

Svedoci su čuli udarac

Sudija je navela da veće nije moglo da prihvati odbranu da Jovanović nije ni znao da je udario pešaka jer mu je u autu bila glasna muzika.

- Svedoci su naveli da su čuli udarac. On je naveo da je video vozilo u susednoj traci koje se zaustavilo a da nije video pešaka kojeg je posle udarca nabacio na poklopac motora automobila. Takva situacija jednostavno nije moguća – rekla je sudija Milovanović.

Saobraćajna nesreća se desila na raskrsnici Bulevara Medijana i Ulice Mileta Novakovića. Na mestu gde je poginula žena, na Bulevaru Medijana u Nišu, nalaze se buketi cveća i čitulja.