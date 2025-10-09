Slušaj vest

Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije saopštilo je na četrdesetodnevni pomen Vukašinu Stankoviću (23) da tragaju za osumnjičenim Đorđem Makićem (19) koji se tereti da mu je 31. avgusta ispred jedne kladionice na Vračaru u Beogradu, sa trojicom saučesnika, naneo smrtonosne ubode nožem!

U policijskom saopštenju, navodi se da u zajedničkoj saradnji sa UKP, Odeljenjem za suzbijanje krvnih, seksualnih, saobraćajnih delikata i trgovinu ljudima, i u saradnji sa Višim javnim tužilaštvom u Beogradu tragaju za osumnjičenim počiniocem Đorđem Makićem, koji se sumnjiči, da je kobne večeri sa još trojicom muškaraca, koji su prethodno uhapšeni i nalaze se u pritvoru, učestvovao u tuči 31. avgusta u Kursulinoj ulici u Beogradu.

Potraga

- Sumnjiči se da je učestvovao u tuči u Kursulinoj ulici, ispred jedne kladionice, kada su oštrim predmetom naneli povrede dvojici mladića od kojih je jedan smrtno stradao, dok je drugi zadobio teške telesne povrede opasne po život. Podsećamo, da su prethodno uhapšeni A. K. (18) i dvojica sedamnaestogodišnjaka zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivična dela teško ubistvo i teško ubistvo u pokušaju - navodi se između ostalog u saopštenju:

Đorđe Makić za kojim policija traga zbog teškog ubistva na Vračaru Foto: Mup

- Mole se građani da ukoliko imaju bilo kakva saznanja u vezi sa navedenim licem za kojim se traga, da obaveste policijske službenike PU Beograd, Trećeg odeljenja na brojeve telefona 011/279-7542, 011/279-7696 i 192, ili da se jave u najbližu policijsku stanicu.

Pomen

Inače, kako smo već napomenuli, saopštenje i otkrivanje identiteta osumnjičenog Đorđa Makića usledilo je baš na pomen koji porodica daje ubijenom Vukašinu Stankoviću.

- Teško mi je... Danas mom Vukašinu dajemo četrdesetodnevni pomen. Teško je naći sad prave reči, ali ovo je pomak u rasvetljavanju zločina, u kom sam izgubila sina jedinca - navodi za Kurir neutešna Ana Jović, majka ubijenog Vukašina Stankovića.

Vukašin Stanković ubijen ispred kladionice na Vračaru Foto: Privatna arhiva

Bol, tuga i praznina koja je svakim danom sve veća lomi Vukašinovu majku koja je za pravdu i osudu osumnjičenih ubica svog sina spremna dostaojanstveno da se bori. Ona je nedavno u potresnoj ispovesti za Kurir opisala agoniju koju je prošla kada je saznala da su dva mladića izbodena nožem ispred kladionice na Vračaru.

- Ubili su mi sina jedinca! Svirepo su ga ubili bez ijednog jedinog povoda, dečka kog nisu ni poznavali... Sotone i klošari! Život mi se pretvorio u pakao! Neko je bez ikakvog razloga odlučio da nam naruši mir, od harmoničnog i normalnog života sada živim život pod jakim terapijama. Ja sam imala samo njega, oduzeli su mi sina jedinca - rekla je tada Ana.

Ubistvo bez pozadine

Dodala je tada da istraga ukazuju da se brutalno ubistvo dogodilo iz čista mira.

- Bila sam u policijskoj stanici, gde mi je rečeno da je ovo ubistvo bez pozadine! Nije bilo nikakve svađe ni sukoba. Vukašin nije ni poznavao te momke koji su ih napali. U pitanju su, inače, četiri napadača od kojih su dvojica maloletnici od po 17 godina, dok su druga dvojica stara oko 19 godina. Trojica su lišena slobode, tačnije jedan se predao u pratnji advokata, dok su druga dvojica uhapšena. Što se tiče četvrtog osumnjičenog, on je da kažemo, direktni izvršilac zločina i za njim se traga - navela je Ana Jović:

Mesto gde su mladići izbodeni u Kursulinoj ulici Foto: Kurir.rs

- Ono što sam saznala da se dogodilo kobne večeri jeste da su moj sin i njegov prijatelj sedeli prvo u nekom kafiću i da su tu bili do ponoći, ali su hteli još malo da se druže, pa su otišli u kladionicu, jer u to vreme u kraju ništa ne radi. Sedeli su unutra, a za to vreme u lokalu su bila i dvojica od četvorice napadača. Oni su, navodno, izgrali rulet i dobacivali "kako će oni sad da drže Vračar". Moj sin i njegov drug su se nasmejali na tu opasku, i na tome se završilo.

Ovo je samo deo potresne ispovesti majke koja je u trenu ostala bez naslednika koji je bio uzoran, dobar i vredan divljenja. Ana Jović je potom otkrila i kako je došlo do samog čina ubistva, a detaljnije o rečima koje kidaju dušu možete pročitati OVDE.

Vukašin Stanković Foto: Printscreen