Slušaj vest

Ivan Jovičin (27) iz Alibunara poginuo je 6. januara 2022. u teškoj saobraćajnoj nesreći, kada je na njega naleteo automobil dok je on ispred svoje kuće pokušavao da popravi kola.

Vozilom je upravljao vozač Robert G. koji je bio u alkoholisanom stanju, a žrtva je preminula na putu do bolnice. Odgovoran za njegovu smrt je i dalje na slobodi, a majka poginulog tri ipo godine čeka presudu za smrt njenog sina. Slađana Jovičin je odlučila da svoju potresnu ispovest podeli za emisiju "Crna hronika" na Kurir televiziji.

- Bio je Badnji dan. Tog jutra mi je sin išao po badnjak. Došao je kući da odmori, izašao je malo u centar sa društvom, na Badnje veče. Palilu su vatru kao i svake godine, da dočekuju Božić. Međutim, ispred kuće radila se neka kanalizacija i dete nije moglo da uđe u dvorište, nego se parkiralo između puta i naše kuće - objašnjava Slađana.

Foto: Privatna Arhiva

Kaže da je auto bio parkiran tačno ispod bandere.

- Svetlo je bilo jako, videlo se na kilometar. Auto se ustvari pokvario, podigli su haubu, muž i njegov drug, a on je ušao unutra da uzme flašu vode. Uzeo je, stigao do auta, stao bočno i sipao vodu. Međutim, vremenom je on pijan naleteo na njega i to je to.

Slađana je opisala samu scenu gde su bili prisutni i Ivanov otac i prijatelj.

- Moj muž je bio pored njega, otac, a i njegov drug. Nisam videla sam događaj, izašla sam na terasu. Čula sam kako viču "Ivane, otvori oči".

Foto: Kurir Televizija

Ivan nije stradao na licu mesta, već na putu do bolnice.

Slađana kaže da ubica nije bio čak ni u pritvoru.

- Na analizama je pokazano da je imao 3.3 promila u krvi. Više od 3 godine se sudimo, tražimo pravdu. Videćemo 10. oktobra, tada je presuda pa ćemo videti. Mi se nadamo da će biti maksimalna, tužitelj je tražio maksimalnu kaznu. Mi se nadamo tome. Dvoje male dece ostale su bez oca, od tri, četiri godine, a ja bez mog jedinog - rekla je Slađana i dodala:

"IZAŠLA SAM NA TERASU, VIDELA NOGE NA POLA METRA OD NJEGA" Ivana na Badnji dan pred kućom pokosio pijani vozač, majka često sreće ubicu: Bahat je, i dalje vozi! Izvor: Kurir televizija

- Svaki Božić nama više nije Božić. On više od 3 godine šeta ovde, viđam ga, vozi i automobil. Ponaša se bahato, kao i uvek. Ja ću se boriti svim silama, više nemam šta da izgubim.

Ukoliko vam je učinjena nepravda ili ste pretrpeli neki vid nasilja, možete nam pisati na e-mail: crna.hronika@kurir.rs. Otvoreni smo za ispovesti i spremni da vam pružimo podršku i pomoć.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs