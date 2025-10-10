"SEĆANJE NA TEBE DALO NAM JE SNAGU DA VODIMO NEPRESTANU BORBU"! Škaljarac likvidiran pre devet godina: On je jedan od krivaca za krvavi rat kotorskih klanova
Vlasnik diskoteke Radomir Đuričković (41) inače, navodni pripadnik "škaljarskog klana" likvidiran je pre devet godina na Cetinju, kada su na njega pucali "kavčani" i to iz automobila u pokretu! Povodom godišnjice u crnogorskim novinama osvanulo je nekoliko čitulja za Cetinjanina koji je inače, ubijen u ratu kotorskih klanova.
Mafijaška likvidacija dogodila se sat vremena pre ponoći, 10. oktobra 2016. ispred kafane "Konoba" na Cetinju i to u trenutku kada je "škaljarac" izašao iz kafane i ušao u svoj automobil. Đuričković je izrešetan automatskom puškom, a auto koje su ubice koristili sutradan je pronađeno zapaljen na području Rijeke Crnojević. Osumnjičeni za zločin - Mario Milošević, Igor Mašanović i Vukan Vujačić i dalje se nalaze na optuženičkoj klupi, a sudi im se u Višem sudu u Podgorici.
Kume moj
Kako smo već napomenuli, među čituljama našao se i oproštaj od "škaljarca" Vladana Radomana, inače brata Gorana Radomana koji je bio prva žrtva sukobljenih klanova i to zbog nestanka vrednog tovara kokaina iz stana u Valensiji.
- Kume moj, prošla je još jedna godina u kojoj su nam sećanja na tebe davala snagu da neprestanu borbu vodimo čestito, onako kako si ti živio. Vladan Radoman - glasi čitulja koja je osvanula u crnogorskoj Pobjedi.
Inače, ubijeni Đuričković je bio kum Gorana Radomana kog su "kavčani" ubili u februaru 2015. godine u garaži na Novom Beogradu. Takođe, Radomir je bio blizak rođak Gorana Đuričkovića, bivšeg zeta proslavljenog fudbalera Vladimira Petrovića Pižona, koji je likvidiran u oktobru 2015. i to snajperom.
"Devet godina je od smrti Radomira, zauvek u našim sećanjima i mislima. Počivaj u miru. Marija Lješković žena pobratima Vaska Lješkovića" - piše u drugoj čitulji u kojoj se oprostila udovica Vaska Lješkovića, kog je snajperista ubio pre godinu dana, dok je ručao u dvorištu velelepne vile na Cetinju. Detaljnije o tome pročitajte OVDE.
"Kume moj, prošlo je devet tužnih godina od kada si nas napuštio. Otišao si rano, al’ sa sobom odneo dio našeg života, uspomena, doživljaja i lepih sećanja. Bio si mi kum, bio si mi i više od toga. Kao stariji brat koji me učio životu, čašću i poštenju. Toga dana, pre devet godina kad odlaze najveći, svet zastane, srce se stegne, a nebo otvori da bi primilo velikana. Vidimo se jednog dana tamo gore, a do tada putuj spokojno, kume moj", "Devet godina je od smrti našeg voljenog Radomira. Još jedna godina je prošla bez tvog osmeha... Zauvek ćeš biti u našim srcima, nek te anđeli čuvaju. Voli te tvoja porodica" - piše u ostalim oproštajima od "škaljarca".
Kupili kola za likvidaciju
Pa da podsetimo, Cetinjanin je izrešetan u kolima, a te večeri je bilo opsadno stanje u gradu. Ubice su pobegle, a vozilo marke "reno megan" plave boje, registarskih oznaka PG-BG344, koje su potom kako bi uništili DNK tragove zapalili na području Rijeke Crnojevića. Istražitelji su tokom uviđaja pronašli i automatsku pušku kojom je ubijen "škaljarac" za koga se sumnjalo da je sa kumom Goranom Radomanom "kriv" za nestanak vrednog tovara kokaina, posle čega je i počeo krvavi rat dva klana.
- Đuričković je pogođen sa nekoliko hitaca, a dva su ga pogodila u glavu. Sanitetom Hitne pomoći prevezen je u Klinički centar Podgorica gde je nakon nekoliko sati preminuo - podseća sagovornik i dodaje da je istragom utvrđeno da je "reno megan" kupljen nekoliko dana pre ubistva i da je plaćen 2.100 evra.
Okrivljeni za ubistvo "škaljarca" bili su u bekstvu do 2018. godine kada su uhapšeni na Kosovu i Metohiji, a izručeni su po međunarodnoj poternici koja je bila raspisana za njima.