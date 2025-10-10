Slušaj vest

Vlasnik diskoteke Radomir Đuričković (41) inače, navodni pripadnik "škaljarskog klana" likvidiran je pre devet godina na Cetinju, kada su na njega pucali "kavčani" i to iz automobila u pokretu! Povodom godišnjice u crnogorskim novinama osvanulo je nekoliko čitulja za Cetinjanina koji je inače, ubijen u ratu kotorskih klanova.

Mafijaška likvidacija dogodila se sat vremena pre ponoći, 10. oktobra 2016. ispred kafane "Konoba" na Cetinju i to u trenutku kada je "škaljarac" izašao iz kafane i ušao u svoj automobil. Đuričković je izrešetan automatskom puškom, a auto koje su ubice koristili sutradan je pronađeno zapaljen na području Rijeke Crnojević. Osumnjičeni za zločin - Mario Milošević, Igor Mašanović i Vukan Vujačić i dalje se nalaze na optuženičkoj klupi, a sudi im se u Višem sudu u Podgorici.

Kume moj

Kako smo već napomenuli, među čituljama našao se i oproštaj od "škaljarca" Vladana Radomana, inače brata Gorana Radomana koji je bio prva žrtva sukobljenih klanova i to zbog nestanka vrednog tovara kokaina iz stana u Valensiji.

- Kume moj, prošla je još jedna godina u kojoj su nam sećanja na tebe davala snagu da neprestanu borbu vodimo čestito, onako kako si ti živio. Vladan Radoman - glasi čitulja koja je osvanula u crnogorskoj Pobjedi.

Inače, ubijeni Đuričković je bio kum Gorana Radomana kog su "kavčani" ubili u februaru 2015. godine u garaži na Novom Beogradu. Takođe, Radomir je bio blizak rođak Gorana Đuričkovića, bivšeg zeta proslavljenog fudbalera Vladimira Petrovića Pižona, koji je likvidiran u oktobru 2015. i to snajperom.

"Devet godina je od smrti Radomira, zauvek u našim sećanjima i mislima. Počivaj u miru. Marija Lješković žena pobratima Vaska Lješkovića" - piše u drugoj čitulji u kojoj se oprostila udovica Vaska Lješkovića, kog je snajperista ubio pre godinu dana, dok je ručao u dvorištu velelepne vile na Cetinju. Detaljnije o tome pročitajte OVDE.

ubijeni vlasnik diskoteke Foto: Vijesti.me

"Kume moj, prošlo je devet tužnih godina od kada si nas napuštio. Otišao si rano, al’ sa sobom odneo dio našeg života, uspomena, doživljaja i lepih sećanja. Bio si mi kum, bio si mi i više od toga. Kao stariji brat koji me učio životu, čašću i poštenju. Toga dana, pre devet godina kad odlaze najveći, svet zastane, srce se stegne, a nebo otvori da bi primilo velikana. Vidimo se jednog dana tamo gore, a do tada putuj spokojno, kume moj", "Devet godina je od smrti našeg voljenog Radomira. Još jedna godina je prošla bez tvog osmeha... Zauvek ćeš biti u našim srcima, nek te anđeli čuvaju. Voli te tvoja porodica" - piše u ostalim oproštajima od "škaljarca".

Kupili kola za likvidaciju

Pa da podsetimo, Cetinjanin je izrešetan u kolima, a te večeri je bilo opsadno stanje u gradu. Ubice su pobegle, a vozilo marke "reno megan" plave boje, registarskih oznaka PG-BG344, koje su potom kako bi uništili DNK tragove zapalili na području Rijeke Crnojevića. Istražitelji su tokom uviđaja pronašli i automatsku pušku kojom je ubijen "škaljarac" za koga se sumnjalo da je sa kumom Goranom Radomanom "kriv" za nestanak vrednog tovara kokaina, posle čega je i počeo krvavi rat dva klana.

Zapaljen automobil nakon likvidacije Foto: YouTube/Printscreen

- Đuričković je pogođen sa nekoliko hitaca, a dva su ga pogodila u glavu. Sanitetom Hitne pomoći prevezen je u Klinički centar Podgorica gde je nakon nekoliko sati preminuo - podseća sagovornik i dodaje da je istragom utvrđeno da je "reno megan" kupljen nekoliko dana pre ubistva i da je plaćen 2.100 evra.