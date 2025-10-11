Slušaj vest

Prošle nedelje krv je ponovo potekla ulicama Crne Gore. Ubijen je jedan od vođa Škaljarskog klana, a gotovo istovremeno - uhapšen bivši ministar odbrane. Samo slučajnost? Ili nova epizoda starog scenarija - u kojem politika, mafija i bezbednosne strukture igraju isti, dobro uvežban tango?

Crna Gora se godinama predstavljala kao turistički raj, a živela kao kriminalna laboratorija Balkana. Od vremena Mila Đukanovića pa do danas, pitanje je isto - da li se u toj maloj zemlji išta zaista promenilo, ili su samo likovi na sceni zamenili mesta, dok scenarista ostaje isti?

Gosti koji su u emisiji "Puls Srbije" govorili na ovu temu bili su: Predrag Savić advokat, Braca Zdravković kriminolog, Rajko Nedić glavni urednik Kurira i Veselin Drašković osnivač strateškog centra za vitalnost nacije.

Foto: Kurir Televizija

Zdravković kaže da poštuje Crnu Goru i njene državljane, ali da je u ovom momentu u veoma lošem položaju:

- Svake godine tamo letujem i, na kraju krajeva, ja volim crnogorski narod. Ako biste me pitali da li me nešto od ovoga interesuje, rekao bih da ne. Pala je krv, da li ima veze organizovani kriminal sa državom – ima. Ne samo u Crnoj Gori, već u svim državama sveta - kaže Zdravković i dodaje:

- Ono što se dešava u Crnoj Gori itekako ima veze sa kriminalom. Neki moji prijatelji su izgubili svoje članove porodica u ovim obračunima. Veza između organizovanog kriminala i države postoji još od nastanka sveta, kada je Bog stvorio đavola da bi obavljao prljave poslove.

Crna Gora prepoznata u svetu po kriminalu

Veselin Drašković Foto: Kurir Televizija

Drašković naglašava da je najveći problem Crne Gore upravo spajanje kriminala i države:

- Gine se i na frontu, a gine se i između pripadnika. Nažalost, kriminal koji smo mi iznedrili u regionu zapravo je svoju krunu uzeo u Crnoj Gori. Ona je u svetu prepoznata po kriminalu. Više smo u svetu popularni po kriminalu nego po Njegošu. Ovde se dogodilo da su kriminalci došli do države. Taj deo koji je prevagnuo je još začetak od NDH, kada je objavila rat - rekao je Drašković i objasnio:

- Tu politiku nastavila je politička priča na čelu sa Đukanovićem, da bi se interes kriminala postavio kao interes države i da bi se delovanje države postavilo u genocidnoj formi. Crna Gora je objavila mržnju prema Srbiji, kompletan državni i kriminalni aparat krenuo je u čišćenje svega srpskog. Sada se još uvek gine na ulici. Sve što je bilo u Crnoj Gori bilo je antisrpsko. Postoji kriminal i ne treba davati prefiks "crnogorski" ili "srpski".

Savić kaže da ova nova vlast nema mogućnost da sprovede ilustraciju i provetravanje, već je nasledila sve od stare vlasti:

Predrag Savić i Braco Foto: Kurir Televizija

- Crna Gora je organizovana kriminalna grupa, gde su dve trećine stanovnika članovi kriminalne grupe. Pogledajte tu situaciju. DPS je jedna hobotnica koja je do te mere ušla u svoje pore države, vlasti i ekonomije da je nemoguće sakriti. Tamo je narodni običaj postao da se kradu izbori - kaže Savić i dodaje:

- Sve što treba rade za te glasove, a na kraju nisu ni krili tragove. Ja sam kao advokat predsednika opštine u Tivtu pomagao da napiše krivičnu prijavu, gde je otkriveno da vojska kupuje glasove i ucenjuje birače. Podneli smo krivičnu prijavu, njemu ruše vlast svake nedelje, prozivaju ga da je kriminalac, iako čovek nema ni jednu mrlju u svojoj prošlosti, i to znaju građani Tivta.

Veze sa državom

Nedić ističe da sve počinje ubistvom direktora i vlasnika opozicionog dnevnog lista "Dan", Duška Jovanovića 2004. godine:

- Ni dan danas se nije razrešilo ubistvo glavnog urednika i novinara. Od tada imamo taj krvavi rat, ali i optužbe koje je opozicija ukazivala na rad DPS-a, koji je više od 30 godina bio na vlasti. Činjenica je da nova vlast pokušava da uhapsi sve one koji su sarađivali sa mafijom. Većina država ima problema sa kriminalom - kaže Nedić i dodaje:

Rajko Nedić Foto: Kurir Televizija

- Spajić je priznao da su 128 osoba pripadnici jednog ili drugog klana. Mi smo pravili analize o ovim ratovima. Kada je sve počelo, nalazili su pipadnike klana svuda po Evropi, u Grčkoj, Ukrajini... Oni su imali direktnu vezu sa visokopozicioniranim ljudima u državi, pravosuđu, policiji. To je na kraju po hapšenju i potvrđeno. To je potpuno porazno za Crnu goru. Oni su ušli u tu pruču. Posle 12 godina, vraća se trougao Budva - Cetinje - Kotor. Oni u međuvremenu angažaju neke nove ljude. U Crnoj gori je mafija duboko ukorenjena, što se vidi i po poslednjim vestima. Radi se o krvavoj osveti mladih ljudi.

