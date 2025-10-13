9 NAJOPASNIJIH I NAJTRAŽENIJIH BEGUNACA U SRBIJI! Ovo su ubice i plaćenici koji su i dalje na slobodi, a traže se zbog najtežih krivičnih dela! (FOTO + VIDEO)
Na listi najtraženijih, a najopasnijih begunaca u Srbiji nalazi se devet imena za kojima Ministarstvo unutrašnjih poslova i dalje traga zbog najtežih krivičnih dela - od pucnjava u javnosti do ubistava i pokušaja ubistava. Uprkos poternicama i međunarodnim potragama, mnogi od njih uspešno izmiču pravdi, skrivajući se van granica Srbije ili u regionu.
Njihova imena i likovi i dalje stoje na sajtu Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije, za nekima se traga mesecima, za drugima godinama, a njihove fotografije od tada kruže kako u policijskim bazama tako i na društvenim mrežama. Jetmir Gočaj, Marko Daničić, Vasilije Gačević, Filip Ivanović, Strahinja Marinković samo su neka od imena koja su se našla na poternicama, ali i u crnim hronikama širom regiona!
Svaki od njih ostavio je iza sebe krvavi trag, dok pravda čeka, kao i porodice žrtava koje se nadaju da će ih zakon sustići!
"Niko ne može zauvek da se skriva"
U policijskim krugovima ističu da su svi slučajevi aktivni i da se saradnja sa međunarodnim institucijama nastavlja.
Takođe, iako su pojedini osumnjičeni već dugo u bekstvu, policija poručuje da se sve poternice redovno ažuriraju i da su sa međunarodnim organima u stalnoj komunikaciji.
U svakom slučaju, građani su pozvani da svaku informaciju o licima sa poternice odmah prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 192.
Kako navode iz MUP-a, "nijedno lice koje je na poternici ne može trajno izbeći odgovornost" i sve operativne mere su u toku.
- Poternice ne zastarevaju. Niko ne može zauvek da se skriva. Samo je pitanje trenutka kada će biti uhapšeni - navode iz MUP-a Srbije.
Jetmir Gočaj: Posle ubistva delio tužne objave, pa nestao
Za Jetmirom Gočajem (24) traga se od decembra 2022. godine, nakon brutalnog ubistva Ivane Krivokapić (26) u njenom stanu na Zvezdari. Devojka je nađena mrtva, a Gočaj, koji je poslednji viđen s njom, prvobitno je delio mrežama objave u znaku žalosti za devojkom, da bi potom istog dana nestao.
Istraga je pokazala da je posle zločina ugasio telefon i napustio Srbiju. Postoji sumnja da se krije u Albaniji, gde mu živi porodica. Protiv njega je raspisana međunarodna poternica i do danas se vodi kao nedostupan. Policija veruje da koristi lažna dokumenta i da se često seli kako bi izbegao hapšenje.
- Svakodnevno se proveravaju svi tragovi, ali očigledno ima pomoć u bekstvu - navodi izvor iz istrage.
Marko Daničić i Vasilije Gačević: Beg posle ubistva MMA borca
Srbiju je u februaru 2024. godine šokiralo ubistvo mladog MMA borca Stefana Savića (23) na Dorćolu. Istraga je brzo pokazala da su osumnjičeni Marko Daničić i Vasilije Gačević napustili mesto zločina nekoliko minuta posle užasa i od tada im se gubi svaki trag.
Policija ih je identifikovala putem video-nadzora, a MUP Srbije je objavio njihove fotografije i pozvao građane da dojave bilo kakvu informaciju.
Mediji su pisali da postoji verovatnoća da se skrivaju negde na Kosovu i Metohiji, ali pouzdanih informacija o tome nema i oni i dalje izmiču pravdi.
Sanjin Štilić: Sudi mu se u odsustvu
Protiv Sanjina Štilića podignuta je optužnica zbog teškog ubistva Milana Šuše u Zemunu koji je ubijen sredinom februara prošle godine ispred porodične kuće nastradalog. Štilić je od tada u bekstvu, a ubistvo Šuše snimile su i sigurnosne kamere.
- Milan je zatvarao kapiju kada mu je ubica prišao. U tom momentu Šuša se okrenuo i ugledao cev pištolja. Prvi hitac ispaljen u njega, kako se vidi na snimku, oborio ga je i on je pao, a drugim hicem, ispaljenim dok je ležao, Milan je overen - podseća izvor Kurira.
Naš izvor podseća da je posle ovog zločina uhapšen Branko S. koji se tereti da je iznajmljenim vozilom dovezao osumnjičenog Štilića do blizine Šušine kuće i parkirao automobil na mestu pogodnom da uoči žrtvu kad izađe na ulicu.
Filip Ivanović: Pobegao iz kućnog pritvora
Filip Ivanović (34) se sumnjiči za pomaganje u ubistvu Bojana Mirkovića u beogradskom naselju Belvil. On je bio u kućnom pritvoru, ali je 4. decembra 2024. godine skinuo nanogicu i nestao.
Od tada se vodi kao begunac. Crna Gora ga potražuje i zbog povezanosti sa organizovanom kriminalnom grupom i više teških krivičnih dela. Policija veruje da se kreće između Srbije i Crne Gore, a u potragu su uključene i strane službe.
Đorđe Makić: Traži se zbog ubistva na Vračaru
Đorđe Makić (19) je osumnjičen za ubistvo mladića Vukašina Stankovića (23) u Beogradu. Zločin se dogodio ispred jedne kladionice, a nakon ubistva Makić je pobegao i policija i dalje traga za njim.
- Pripadnici MUP Srbije tragaju za Đorđem Makićem (19) koji se sumnjiči da je sa još trojicom osumnjičenih, koji su nakon zločina uhapšeni, učestvovao u tuči 31. avgusta u Kursulinoj ulici, ispred jedne kladionice, kada su oštrim predmetom naneli povrede dvojici mladića od kojih je jedan smrtno stradao, dok je drugi zadobio teške povrede opasne po život - naveli su iz MUP-a.
Strahinja Marinković, Dušan Radosavljević i Stefan Živojinović
Policija traga za Strahinjom Marinkovićem (24), Dušanom Radosavljevićem (19) i Stefanom Živojinovićem (34) zbog pucnjave u ugostiteljskom objektu u Višnjičkoj banji u kojoj je ranjeno pet osoba, od kojih je nedužna gošća lokala Danka Vesić (51) podlegla povredama tri dana posle pucnjave.
Do obračuna u ugostiteljskom objektu u Višnjičkoj banji došlo je 30. septembra oko 14.30 sati.
- Sumnja se da je došlo do sukoba dve grupe navijača Partizana. Jedna grupa u kojoj su bili Lazar Marinković zvani Lucifer, njegov brat Strahinja i još nekoliko osoba je navodno izašla iz lokala, a potom su se vratili i potegli oružje - navodi izvor Kurira.
U pucnjavi su ranjeni i navijači Nemanja N. i Darko L., ali su oni, navodno, posle pucnjave odbili saradnju sa policijom.
Lazar Marinković Lucifer je inače, u vreme obračuna, bio u dozvoljenoj šetnji, pošto mu je u drugom postupku koji se vodi protiv njega određen kućni pritvor. Lucifer se, inače, u javnosti ranije pominjao kao "Belivukov naslednik", pošto je navodno posle hapšenja Veljka Belivuka i njegove kriminalne grupe 4. februara 2021. godine preuzeo poslove oko prodaje droge u beogradskim klubovima i na splavovima.