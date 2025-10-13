"Niko ne može zauvek da se skriva"

U policijskim krugovima ističu da su svi slučajevi aktivni i da se saradnja sa međunarodnim institucijama nastavlja.

Takođe, iako su pojedini osumnjičeni već dugo u bekstvu, policija poručuje da se sve poternice redovno ažuriraju i da su sa međunarodnim organima u stalnoj komunikaciji.

U svakom slučaju, građani su pozvani da svaku informaciju o licima sa poternice odmah prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozivom na broj 192.

Kako navode iz MUP-a, "nijedno lice koje je na poternici ne može trajno izbeći odgovornost" i sve operativne mere su u toku.

- Poternice ne zastarevaju. Niko ne može zauvek da se skriva. Samo je pitanje trenutka kada će biti uhapšeni - navode iz MUP-a Srbije.