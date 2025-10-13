Slušaj vest

Porodica Miroslava Mije Biberdžića (71) iz Desimirovca, nadomak Kragujevca, i dalje je van sebe zbog velike tragedije koja ih je zadesila, kada je Mija podlegao povredama posle 17 dana borbe za život usled povreda koje je zadobio u saobraćajnoj nesreći!

Dok je stajao na bankini, na magistralnom putu nedaleko od škole u kojoj je proveo životni vek, 24. septembra ga je pokosio vozač koji je iste sekunde pobegao sa mesta nesreće.

- Ovo je velika tragedija za sve nas, Miju su svi voleli i poštovali, nije zaslužio da završi ovako. Stajao je na bankini kada je na njega naleteo vozač u punoj brzini, vozio je sigurno preko 200 na sat u mestu u blizini škole i gde je ograničenje 30. Udarac je bio toliko jak da ga je odbacio do druge strane ulice - kaže bratanica Miroslava Biberdžića za Kurir.

Kako dodaje, ona je čula kočnice i jak udarac, kada je istrčala na ulicu i ugledala strica bez svesti.

- U tom trenutku, oko Mije već su se okupila deca koja su se družila u školskom dvorištu, oni su odmah i pozvali hitnu pomoć koja se stvorila u rekordnom roku. Mija je prevezen u bolnicu i lekari su činili sve da mu pomognu. Devetog dana od nesreće, Mija se probudio iz kome i to nam je dalo nadu da će se izvući - dodala je naša sagovornica.

- On je čovek koji je bio jak i zdrav čitavog života, računali smo na to da se njegovo telo i organizam mogu izboriti, međutim, povrede su bile kobne, bio je u jako lošem stanju, prelomi su bili katastrofalni i 17. dana je izdahnuo.

Kako saznajemo, porodica će Miroslava ispratiti na večni počinak u sredu 15. oktobra, kada će svi bližnji i svi koji su Miju voleli i poštovali imati priliku da mu kažu poslednje zbogom.

Miroslav Biberdžija Foto: Društvene Mreže

Omiljeni među kolegama i decom

Mija, istinska legenda škole u Desimirovcu, bio je obožavani učitelj, poznatiji među decom i odraslima kao učitelj Biber. Ovim povodom za Kurir se oglasila i njegova koleginica Milica Lukić i potresnim rečima o Miji je pričala samo ono po čemu će ga zauvek pamtiti.

- Učitelja Miroslava poznajem od 1996. godine kada sam počela da radim u Osnovnoj školi "Radoje Domanović". Za trinaest godina rada u toj školi, dva puta sam radila sa njim u boravku, gde smo zajedno imali odeljenje - počela je priču koleginica Milica, pa potom nastavila:

- Miroslav je, pre svega, bio veliki čovek. Volele su ga kolege, a deca obožavala. Pamtiću ga kao najomiljenijeg kolegu i čoveka od kog sam dobila mnogo mudrih i korisnih saveta, ne samo u vezi posla kojim smo se bavili, već i životnih - rekla je naša sagovornica potresena vešću da je njen dragi kolega završio na ovaj način.

Kako dodaje, istinski se nada da će vozač koji je učinio ovo odgovarati pred zakonom.

Potresne reči unuke

Tragične vesti inače saopštila je njegova unuka koja je želela najpre, kako kaže, da skrene pažnju javnosti na tragičan događaj koji se dogodio u selu Desimirovac kod Kragujevca.

- Obraćam vam se kao unuka nastradalog Miroslava Biberdžića, mnogima poznatog kao Učitelj Biber, dugogodišnjeg prosvetnog radnika koji je izveo brojne generacije učenika osnovne škole „Radoje Domanović“ u Kragujevcu. Na magistralnom putu koji prolazi kroz Desimirovac, u blizini osnovne škole, moj deda je 24. septembra 2025. godine zadobio teške povrede kada ga je udario automobil koji se kretao velikom brzinom. Vozač je pobegao sa lica mesta, ostavivši ga da leži na putu. Deca koja su se igrala u školskom dvorištu prva su dotrčala, pozvala pomoć i ubrzo je stigla hitna pomoć - napisala je unuka i dodala: