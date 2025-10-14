Slušaj vest

Kako se saznaje, nakon svađe između dvojice rođaka, M. Ć. je šuraku uputio ozbiljne pretnje da će ga ubiti, a potom seo u svoj automobil i namerno udario u vozilo u kojem se nalazio R. R.

Na sreću, u incidentu niko nije povređen, ali je na vozilu pričinjena materijalna šteta.

Policija je odmah reagovala i osumnjičenom odredila zadržavanje do 48 sati, a protiv njega je podneta krivična prijava zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti.

O događaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu, koje vodi dalju istragu.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustiteHronikaVLASNICI VIŠE FIRMI OPRALI SKORO 9 MILIONA DINARA! Troje iz Niša uhapšeno zbog korupcije, ispitivali bosansko tržište, pa posle dve godine sve razotkriveno!
x01 News1 Petar Aleksic copy22132.jpg
HronikaPIJANI ZEMUNAC KOLIMA POKOSIO ŽENU U KRALJEVU, PA POBEGAO: Stravična saobraćajka, vozač se tereti za dva krivična dela!
1759234036saobraćajna policija rina.JPG
HronikaŽITELJI DURLANA U ŠOKU I POSLE MESEC DANA OD UBISTVA NA IGRALIŠTU: Sedeli, popili po pivo, a onda se začula tri pucnja?! Motiv i dalje misterija
12321321321.jpg
HronikaSKANDAL! DOLOVAC I LAGUMDŽIJA VRŠE NEPRIMEREN PRITISAK NA TUŽILAŠTVA U VOJVODINI? Traži se da hitno budu sprečene u tome da pritiskaju tužioce
Tužiteljke Tatjana Lagumdžija i Zagorka Dolovac