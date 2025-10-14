Policija u Barajevu uhapsila je M. Ć. (41) zbog sumnje da je ugrozio sigurnost svog šuraka R. R. (30) u mestu Beljina, u opštini Barajevo.
Jezivo
HAOS U BARAJEVU: Pretio šuraku da će ga ubiti, pa seo u kola i zabio se u njegovo vozilo
Kako se saznaje, nakon svađe između dvojice rođaka, M. Ć. je šuraku uputio ozbiljne pretnje da će ga ubiti, a potom seo u svoj automobil i namerno udario u vozilo u kojem se nalazio R. R.
Na sreću, u incidentu niko nije povređen, ali je na vozilu pričinjena materijalna šteta.
Policija je odmah reagovala i osumnjičenom odredila zadržavanje do 48 sati, a protiv njega je podneta krivična prijava zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti.
O događaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu, koje vodi dalju istragu.
(Kurir.rs/Telegraf)
