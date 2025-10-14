Slušaj vest

Kako se saznaje, nakon svađe između dvojice rođaka, M. Ć. je šuraku uputio ozbiljne pretnje da će ga ubiti, a potom seo u svoj automobil i namerno udario u vozilo u kojem se nalazio R. R.

Na sreću, u incidentu niko nije povređen, ali je na vozilu pričinjena materijalna šteta.

Policija je odmah reagovala i osumnjičenom odredila zadržavanje do 48 sati, a protiv njega je podneta krivična prijava zbog krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti.

O događaju je obavešteno Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu, koje vodi dalju istragu.