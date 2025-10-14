Slušaj vest

Budvanska policija upozorila sugrađanina bliskog škaljarskom klanu da pripazi kuda se kreće jer je opet na spisku za odstrel suprotstavljene kriminalne organizacije. Prema operativnim podacima policije, kavački klan angažovao plaćene ubice da likvidiraju nekoliko osoba bliskih škaljarskom klanu, a on je prioritetna meta.

Pet osoba bliskih toj grupi ubijeno za dva meseca, nakon što je u Španiji likvidiran Filip Knežević, jedan od ključnih igrača kavačkog klana. Sagovornik Vijesti, tvrdi da su mu policijski službenici tokom istog razgovora prije nekoliko dana, predočili kompletnu situaciju i preporučili da im prijavi bilo šta sumnjivo.

Vijestima je rečeno da su mu navodno kazali da je, prema njihovim operativnim saznanjima, kavački klan angažovao plaćene ubice da likvidiraju nekoliko osoba bliskih škaljarskom klanu, a da je on prioritetna meta. Ubistvo tog Budvanina, čije je ime poznato redakciji, pokušano je više puta.

On je u policijskoj evidenciji označavan kao bezbednosno-interesantna osoba i njegovo ime godinama je prisutno u izveštajima o kriminalnim dešavanjima na crnogorskom primorju. Iako je više puta demantovao, smatra se delom škaljarskog kriminalnog klana.

Mogu li se zaštititi

Iz Uprave policije danima ne odgovaraju na pitanja lista - da li moguće žrtve u nastavku mafijaških obračuna operativno nadziru i upozoravaju na eventualna saznanja da su im životi ugroženi. Vijesti su odgovore iz te institucije zatražile nakon što je kavčanin Igor Nedović najpre u maju ranjen u širem centru Podgorice, pa sredinom jula ubijen na kućnom pragu.

Ubijeni Igor Nedović Foto: Privatna Arhiva

Sličan scenario dogodio se i u slučaju škaljarca Stefana Mila Belade - samo 17 dana nakon što je izbjegao metke na magistralnom putu Cetinje - Budva, ubijen je 24. septembra 2025. praktično na istom mjestu, skupa sa Andrijom Ivanovićem. Tim povodom, redakcija je pitala policiju da li su nakon ranjavanja Nedovića i Belade, preduzeli mjere njihovog nadzora i zaštite.

- Da li je policija imala operativna saznanja da im životi i dalje mogu biti ugroženi nakon prvih pokušaja likvidacije? Ako jeste, da li ste ih upozorili na to? - Šta je policija konkretno uradila nakon prvog ranjavanja Nedovića, a šta nakon napada na Beladu? Smatrate li da je u ovim slučajevima došlo do propusta u postupanju policije - pitanja su poslata policiji, koja su ostala bez odgovora.

Krvava serija

Najnovija krvava serija kriminalnih obračuna, razbuktala se nakon što je 15. jula ove godine u Barseloni ubijen Cetinjain Filip Knežević, jedan od ključnih igrača kavačkog klana.

Filip Knežević ubijen u Barseloni Foto: Kurir, Youtube/LaVanguardia

Posle te likvidacije, ubijeno je pet osoba, kako tvrde istražitelji, bliskih škaljarcima - najpre Podgoričanin Ivan Milačić, 19. jula u delu grada Preko Morače.

- Večeras je oko pet minuta prije ponoći došlo do upotrebe vatrenog oružja u Ulici Svetozara Markovića u Podgorici, kojom je prilikom jedno lice stradalo, dok je jedno lice povređeno. Službenici Uprave policije preduzimaju hitne, sveobuhvatne mjere i radnje u saradnji sa tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti događaja, identifikacije, lociranja i lišenja slobode izvršioca i rasvetljavanja celokupnog događaja - saopšteno je te večeri iz Uprave policije, ali tim povodom još niko nije uhapšen.

Ivan Milačić ubijen u Podgorici Foto: screenshot Umrli.mne

Zatim je 29. avgusta u Kotoru likvidiran Radovan Krivokapić (44) zvani Mesar - preminuo je u tamošnjoj Opštoj bolnici od povreda zadobijenih u pucnjavi ispred porodične kuće u mestu Zlatne njive.

- Večeras, oko 19.40 časova, u naselju Zlatne njive u Kotoru došlo je do upotrebe vatrenog oružja. Tom prilikom povrede je zadobio R. K. (44) iz Kotora, koji je usled zadobijenih povreda preminuo u Opštoj bolnici u Kotoru. Policijski službenici Uprave policije - Regionalnog centra bezbjednosti ‘Jug’, u saradnji sa Sektorom za borbu protiv kriminala i u koordinaciji sa nadležnim državnim tužiocem u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici, preduzimaju hitne mjere i radnje radi utvrđivanja svih okolnosti i rasvetljavanja ovog krivičnog dela - saopštila je policija.

Radovan Krivokapić ubijen u Kotoru Foto: Printscreen, Privatna Arhiva

Niko nije uhapšen ni zbog tog zločina.

Beživotna tela Belade i Ivanovića pronađena su 24. septembra, u automobilu parkiranom na makadamskom proširenju lokalnog puta na Cetinju. Leševi su nađeni nešto pre 16 sati, na oko 250 metara od magistrale koja vodi ka primorju.

- Na području Prijestonice Cetinje,u mjestu Ugnji,lišeni su života A. I. i S. B., upotrebom vatrenog oružja. Njihova beživotna tela danas oko 15.45 časova su zatečena u vozilu koje je bilo parkirano na makadamskom proširenju lokalnog puta, na oko 250 m od glavnog puta Cetinje Budva - saopšteno je zvanično iz Uprave policije.

Andrija Ivanović i Milo Belada Foto: Kurir, Printscreen/RTCG

Policija je nedavno saopštila da su zbog tog zločina procesuirali dvije osobe - jednu, čije inicijale nisu ni saopštili, traže, dok je Predrag Mirotić završio u pritvoru. On je samo par dana pre toga, prvostepeno oslobođen u slučaju kopanja podzemnog tunela i provaljivanja u depo Višeg suda u Podgorici. Na Beladu je pucano početkom septembra dok je upravljao motociklom na Brajićima tada je napadač, takođe s dvotočkaša u pokretu, ka njemu ispalio hice, ali je pogodio njegovu saputnicu Tamaru Stanojević (24) i teško je ranio.

Zbog sumnje da je pomogao onima koji su 7. septembra pokušali da ubiju Beladu, dva dana kasnije uhapšen je Budvanin Ivan Cvijović (40). Sumnjiče ga za teško ubistvo u pokušaju putem pomaganja.

Ubistvo Sjekloće

Poslednji u tom nizu stradao je Cetinjanin Boban Sjekloća - ubijen je 5. oktobra oko 18 časova. Telo tog visokopozicioniranog pripadnika cetinjske ćelije škaljarskog klana pronađeno je nadomak plaže Trsteno u automobilu “golf” sa ranama u predelu glave. Viša državna tužiteljka Ana Radović kazala je “Vijestima” da je tokom uviđaja pronađen određeni broj čaura, kao i da je naložila veštačenje izuzetih tragova.

Boban Sjekloća ubijen poslednji u nizu Foto: Profimedia/Abaca Press, Printskrin/PogrebnoCetinje

- Žrtva je identifkovana kao B. S. (33). Tokom uviđaja pronađen je određeni broj tragova i čaura koji će se veštačiti u Forenzičkom centru - kazala je ona. Sagovornik “Vijesti” blizak istrazi rekao je da je na muškarca pucano kroz šoferšajbnu.

- Sve raspoložive snage Uprave policije su trenutno operativne kako bi se ušlo u trag ubici ili više njih - kazali su tada nezvanično iz Uprave policije. Taj tridesetogodišnjak bio je bekstvu godinama. Specijalno državno tužilaštvo optuživalo ga je za krijumčarenje pola tone kokaina i učešće u teškim krivičnim delima, odnosno da je pomagao u likvidacijama Andrije Gazivode i Pera Muhadinovića 2020. godine na Cetinju.

Milioni za osvetu Kneževića?

Vijestima iz više izvora rečeno navodno da vođe kavačkog klana ne štede novac, kako bi osvetile prijatelja Filipa Kneževića, ubijenog u Barseloni. Čitulje tom Cetinjaninu dali su svi važni igrači te kriminalne organizacije - od Zvicera, preko Milana Vujotića, do Slobodana Kašćelana.

- Milioni su izdvojeni za likvidacije brojnih škaljaraca - tvrdi jedan od sagovornika lista.