U Osnovnoj školi "Vuk Karadžić" u Čačku dogodio se incident kada je jedan od učenika doneo nož u školu. O ovom incident odmah je obaveštena uprava škole i školski policajac.

- Čuli smo od dece, da je taj dečak učenik osmog razreda i da je nekoliko dana nosio nož. Kako su deca čula od drugara u jednom trenutku je čak i jurio neko dete, kao i da su dolazile ekipe policije I Hitne pomoći. Mi ne znamo ništa o tome, ni da li je sve to tačno, kaže za RINU jedan od roditelja.

Da je došlo do incidenta potvrdila je načelnica Školske uprave Slađana Parezanović, ali ona ističe da nije bilo nikakvog nasilja niti ugrožavanja bezbednosti učenika.

– Prema našim saznanjima, učenik je doneo nož, ali nije bilo nikakvih incidenata. Škola je reagovala u skladu sa procedurama, obavešten je školski policajac i trenutno se sprovode sve mere i pocedure koje su predviđene u ovakvim situacijama, izjavila je Parezanovićeva.

Načelnica je potvrdila da je reč o učeniku ove škole, ali nije iznosila dodatne detalje o njegovom identitetu niti razredu koji pohađa.

– U te detalje nismo ulazili, znamo da je učenik njihove škole u pitanju. Za sve dodatne informacije o konkretnim procedurama nadležna je sama škola – dodala je Parezanovićeva.