Kako nezvanično saznajemo, Više javno tužilaštvo u Beogradu istražuje kako je fotografija uslikanog monitora sa zapisnikom o saslušanju osumnjičenog za ucenjivanje Vujadina Savića dospela u javnost, a posle deljena na društvenim mrežama!

U pitanju je tajni dokument iz istrage koju je pokrenulo Treće osnovno tužilaštvo, a koji, kako otkriva naš izvor, nikako nije smeo da se objavljuje u javnosti, naročito ne u početnoj fazi istrage i to pre nego što su ispitani svi svedoci.

Pod lupom tužilaštva, dodaje naš sagovornik, biće i okolnosti pod kojima su do javnosti stigle informacije da je ošteceni prijavio izvršenje krivičnog dela.

Foto: Pritnscreen, Petar Aleksić

Ovaj predmet izazvao je veliku pažnju javnosti upravo zbog aktera koji su umešani u ucenjivanje žrtve.

Podsetimo, transrodna osoba A.K. je, kako se sumnja, ucenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića i tražila novac da ne bi objavila navodne eksplicitne fotografije i snimke. Savić je povodom ovog slučaja bio na saslušanju, a A.K. je određen pritvor do 30 dana zbog postojanja opasnosti da boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima.

