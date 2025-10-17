Slušaj vest

Kako nezvanično saznajemo, Više javno tužilaštvo u Beogradu istražuje kako je fotografija uslikanog monitora sa zapisnikom o saslušanju osumnjičenog za ucenjivanje Vujadina Savića dospela u javnost, a posle deljena na društvenim mrežama!

U pitanju je tajni dokument iz istrage koju je pokrenulo Treće osnovno tužilaštvo, a koji, kako otkriva naš izvor, nikako nije smeo da se objavljuje u javnosti, naročito ne u početnoj fazi istrage i to pre nego što su ispitani svi svedoci.

Ne propustiteDruštvoDA LI SU PRETNJE I UCENA POSTALI ZABAVA ZA MASE? Slučaj porodice Savić i OZBILJNOG KRIVIČNOG DELA: Kad iznuda postane javni spektakl, šta je sledeće?
vujadin-savic-foto--zorana-jevtic-1.jpg

Pod lupom tužilaštva, dodaje naš sagovornik, biće i okolnosti pod kojima su do javnosti stigle informacije da je ošteceni prijavio izvršenje krivičnog dela.

vujadin.jpg
Foto: Pritnscreen, Petar Aleksić

Ovaj predmet izazvao je veliku pažnju javnosti upravo zbog aktera koji su umešani u ucenjivanje žrtve.

Podsetimo, transrodna osoba A.K. je, kako se sumnja, ucenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića i tražila novac da ne bi objavila navodne eksplicitne fotografije i snimke. Savić je povodom ovog slučaja bio na saslušanju, a A.K. je određen pritvor do 30 dana zbog postojanja opasnosti da boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima.

Šta je komšiluk Duleta Savića govorio u Vujadinu, ucenama i pretnjama, pročitajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde.

Vujadin Savić Foto: Www.crvenazvezdafk.com, Printscreen, Instagram

Ne propustiteStarsISPLIVALI NOVI ŠOK DETALJI O UHAPŠENOJ A.K.! Bila je žrtva nasilja, tukli su je i uzimali joj novac
vujadin.jpg
FudbalO UCENAMA I SNIMKU MIRKA TREBA DA SVEDOČI: Vujadin suprugu predložio kao svedoka, ali i još jednu osobu - glumica se nije pojavila na suđenju, ovo su detalji
mirka-vujadin.jpg
Fudbal"UCENJIVANJE VUJADINA SAVIĆA TRAJE OD AVGUSTA" Novinarka Kurira svedok afere bivšeg fudbalera: Ako ima snimka, poseduje ga samo osoba koja ga je napravila
vujadin.jpg
Fudbal"ZNAMO MI SVE! TO JE SRAMOTA!" Komšiluk Duleta Savića govorio o Vujadinu, skandalu, ucenama i pretnjama! Otkrili su detalje o celoj porodici: "Neko pokušava..."
duel savic.jpg