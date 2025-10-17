KAKO SE ISKAZ A.K. POJAVIO NA DRUŠTVENIM MREŽAMA?! Oglasilo se Više javno tužilaštvo o slučaju Vujadina Savića - pokrenuta istraga
Kako nezvanično saznajemo, Više javno tužilaštvo u Beogradu istražuje kako je fotografija uslikanog monitora sa zapisnikom o saslušanju osumnjičenog za ucenjivanje Vujadina Savića dospela u javnost, a posle deljena na društvenim mrežama!
U pitanju je tajni dokument iz istrage koju je pokrenulo Treće osnovno tužilaštvo, a koji, kako otkriva naš izvor, nikako nije smeo da se objavljuje u javnosti, naročito ne u početnoj fazi istrage i to pre nego što su ispitani svi svedoci.
Pod lupom tužilaštva, dodaje naš sagovornik, biće i okolnosti pod kojima su do javnosti stigle informacije da je ošteceni prijavio izvršenje krivičnog dela.
Ovaj predmet izazvao je veliku pažnju javnosti upravo zbog aktera koji su umešani u ucenjivanje žrtve.
Podsetimo, transrodna osoba A.K. je, kako se sumnja, ucenjivala bivšeg fudbalera Vujadina Savića i tražila novac da ne bi objavila navodne eksplicitne fotografije i snimke. Savić je povodom ovog slučaja bio na saslušanju, a A.K. je određen pritvor do 30 dana zbog postojanja opasnosti da boravkom na slobodi može da utiče na manipulaciju sa dokazima.
Šta je komšiluk Duleta Savića govorio u Vujadinu, ucenama i pretnjama, pročitajte u našoj odvojenoj vesti klikom ovde.