Slušaj vest

I vrapci na grani su čuli za aferu koja je naslovna strana skoro svih medija već danima o bivšem fudbaleru i fudbalskom treneru Vujadinu Saviću i slučaju ucenjivanja iznude. I dok javnost ne prestaje da se bavi poluinformacijama, "sočnim" tračevima koje se dele po društvenim mrežama i senzacionalizom, gotovo niko ne postavlja ključno pitanje: šta je ovde zaista važno? Ko govori o tome da je porodica Savić postala žrtva ozbiljnog krivičnog dela?

Čini se da više nije reč o preljubi ili skandalu, kako se etiketira, već se zaboravlja da je ovo slučaj iznude porodice koja je igrom slučaja ispred svetlosti reflektora — i kao takva, podrazumeva se da je dozvoljeno da bude na meti javnosti.

I to se mora nazvati pravim imenom.

U zemlji u kojoj se senzacija prodaje bolje od istine, postalo je važnije šta je ko rekao i kome je šta slao, nego ko zapravo vrši krivično delo i kakve to posledice ostavlja.

Posledice "javnog" krivičnog dela

Naime, u lavini komentara na društvenim medijima, zaboravlja se ono najvažnije — koliko je opasno kada neko postane meta profesionalnog ucenjivača, nekoga ko i u svojoj porodici ima pozadinu u kriminalu — što je i slučaj sa ocem uhapšene A. K. — te se gubi suština da se ne radi samo o moralnim pitanjima, već i o krivičnom delu.

Lako je ponekad zaboraviti da ovakve situacije nisu ograničene samo na javne ličnosti, već i da se mogu desiti bilo kome od nas — a možemo se složiti da posledice ovakvog dela učinjenog nad bilo kim mogu biti i doživotne.

Porodica Savić, bez obzira na to šta ko mislio o njima kao javnim ličnostima, ima pravo na zaštitu od iznude i ucene. Ima pravo da ne bude žrtva. I što je najopasnije — ako se ovakvi slučajevi relativizuju, ako se svode na trač — šalju se poruke da je iznuda nešto što se "oprašta" ako je žrtva poznata ličnost.

A to nije samo opasno, to je poraz celog društva.

Nije prvi put?

Zar je važnije ko je kome šta rekao u poruci, od toga ko je pokušao da novcem, pritiscima i manipulacijom ucenjuje jednu porodicu? Zar nije vredno pažnje to što je neko spreman da razori tuđe živote zarad lične koristi — i to možda ne po prvi put?

Kao što je Kurir pisao, osim Vujadina, na meti ove osobe, koja je u međuvremenu uhapšena, našli su se još neki ugledni i moćni ljudi. Na listi "reketiranih", našle su se i druge poznate ličnosti, biznismeni i još neki sportisti.

Foto: Zorana Jevtić, Printscreen

Vreme je da se kaže dosta je i da se pažnja usmeri na pravne i ljudske posledice ovakvih dela, a ne na senzaciju. Jer, kad iznuda postane zabava za mase, svi smo sledeća meta.

I niko da se zapita – koliko je opasno kada iznuda postane sredstvo "osvete"? Kada ucenjivač, iza koga takođe stoji kriminalna prošlost, koristi privatne podatke da bi zastrašivao, preteći i cilju rušenja života? Koliko je opasno kada se takvim ljudima daje medijski prostor, a žrtve se razapinju?

Ucenjivači moraju odgovarati. Ne samo zbog Vujadina i njegove porodice, već zbog svih onih koji sutra mogu biti mete istih mehanizama.

Istina je da ovo nije više stvar trača. Ovo je stvar pravde.

Određen pritovor do 30 dana

Podsećamo, A. K. (21) je određen pritvor od 30 dana zbog postojanja opasnosti da će boravkom na slobodi uništiti dokaze bitne za dalji postupak.

Po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, tokom septembra je pretresen stan na Vračaru u kojem živi A. K., a kasnije je po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva ona i uhapšena i nalazi u pritvoru Centralnog zatvora u Beogradu.