Slušaj vest

"Moja žena je teško povređena, teško. Povređen joj je kuk, ne oseća ni ruku ni nogu. Pored nje je sedelo dete od 19 godina, devojčica je vrištala i dalje ne znamo u kakvom je stanju.Supruga mi kaže da je teško povređena", priča Miljan, suprug jedne od povređenih iz prevrnutog autobusa u Sremskoj Mitrovici.

Naime, ispred bolnice u Sremskoj Mitrovici scene su potresne. Veliki broj ljudi, članova porodice i kolege povređenih iz prevrnutog autobusaokupili su se kako bi saznali najnovije informacije o stanju njihovih bližnjih.

Među njima je i Miljan, suprug jedne od povređenih u prevrnutom autobusu kod Sremske Mitrovice.

Kako kaže, čuo se sa suprugom koja je zadobila teške povrede.

- Mnogo dugo postoji problem sa ovim prevoznikom. Sve žene nose ćebad i šalove kako bi se pokrivale jer grejanje ne radi. Ovde je sedelo 20 ljudi i svi su govorili kako se mesecima žale na prevoz. Koga ja sada da krivim, samo da preživi pa ćemo da vidimo šta ćemo. Ali činjenica je da je ovde kriv direktor preduzeća koje je imalo niz propusta u radu - kaže on.

1/16 Vidi galeriju Autobus sleteo s puta kod Sremske Mitrovice Foto: Kurir/D.Š.

Doktor Hitne pomoći o povređenima

Dr Milan Mandić, zaposlen u Hitnoj pomoći u Sremskoj Mitrovici, otkrio je za Kurir kako je teklo izvlačenje povređenih putnika iz prevrnutog autobusa, u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila danas na putnom pravcu Sremska Mitrovica — Jarak.

Dve osobe su poginule na licu mesta, dok je još jedna putnica preminula tokom operacije. Više od 80 putnika, zaposlenih u firmi "Healthcare" u Rumi, je povređeno.

- Na licu mesta zatekli smo prevrnuti autobus koji je prevozio radnike. Bio je u jarku dubokom barem pet metara, tako da se autobus nije video iz jarka.Oko 20 putnika je uspelo samo da se izvuče na ivicu jarka iz autobusa, skoro svi su bili povređeni — neki lakše, neki srednje. Svi su bili svesni, njih smo izvukli na sigurno i podelili lekove za bolove - rekao je dr Milan Mandić za Kurir i dodao:

- Za to vreme, stigle su i ostale ekipe i uz pomoć vatrogasaca i policije počeli da izvlačimo nepokretne pacijente i nesvesne pacijente koji su bili unutar vozila. Teško povređenih, bez svesti je izvučeno troje, a teško povređenih ali svesno 10 ili 11. Svima su dati lekovi za bolove, izvršena je imobilizacija raspoloživim sredstvima i svi su upućeni u bolnicu.

Više od 60 nepravilnosti

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici, u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom u ovom gradu uhapsili su D. K. (70) vozača autobusa prevoznika „Sirmium bus“, zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja.

On se sumnjiči da je upravljajući autobusom na deonici Jarak - Sremska Mitrovica izazvao saobraćajnu nezgodu u kojoj su život izgubile tri osobe.

Autobus sleteo s puta kod Sremske Mitrovice Izvor: Kurir televizija/Aleksandra Dražić

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 časova nakon čega će uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužilaštvu.

Inače, Ministarstvo unutrašnjih poslova je u prethodne dve godine tri puta izvršilo nadzor nad radom prevoznika „Sirmium bus“ i utvrdilo preko 60 neispravnosti koje su procesuirane izdavanjem prekršajnih naloga odnosno podnošenjem zahteva za pokretanje prekršajnog postupka nadležnom prekršajnom sudu. Više o tome pročitajte u posebnoj vesti klikom ovde.

Autobus pun putnika se prevrnuo kod Sremske Mitrovice, više detalja čitajte u posebnoj vesti.