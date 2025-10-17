Slušaj vest

Težak slučaj porodičnog nasilja dogodio se u Prizrenu kad je muškarac izbo nožem svoju suprugu i maloletnu ćerku.

Policijska patrola odmah je reagovala nakon prijave o nasilju u porodici.

Majka i njena maloletna ćerka se nalaze u ozbiljnom zdravstvenom stanju i leče se u Jedinici intenzivne nege Opšte bolnice u ovom gradu. Šef Urgentnog centra u bolnici u Prizrenu, Hekuran Večišti, rekao je da su obe pacijentkinje primljene oko 00:45 časova sa višestrukim ubodnim ranama po telu, piše Kossev.

- Nakon konsultacija sa dežurnim hirurzima odlučeno je da budu hospitalizovane radi hirurške intervencije - naveo je on. Trenutno su, kako je dodao, obe u stabilnom, ali i dalje ozbiljnom stanju.

Incident se dogodio noćas dvadeset minuta posle ponoći u Prizrenu kada se sumnja da je muškarac izbo nožem svoju suprugu i njihovu ćerku (12).

Prema navodima policije, povređena žena (49) pronađena je ispred zgrade, dok je dete locirano u stanu na poslednjem spratu. Policajci su im odmah pružili prvu pomoć do dolaska ekipe Hitne pomoći, a zatim su prevezene u bolnicu.

Komšija otkrio detalje krvoprolića

"Nakon što su forenzičari završili svoj posao, pozvao sam vlasnika stana. Kada je stigao, zajedno smo počeli da ispiramo mrlje od krvi, od stepeništa pa sve do trećeg sprata, skoro do četvrtog, jer je dete pobeglo sprat iznad", ispričao je komšija za Gazeta express.

Na lice mesta odmah su izašle policijske i forenzičke jedinice u koordinaciji sa dežurnim tužiocem Odeljenja za teška krivična dela. Osumnjičeni, 51-godišnji suprug i otac žrtava, uhapšen je na ulazu u stan i sproveden u policijsku stanicu.

Kako je prethodno saopštilo Osnovno tužilaštvo u Prizrenu, protiv njega je određen pritvor u trajanju od 48 sati zbog osnovane sumnje da je počinio krivična dela "Teško ubistvo u pokušaju" i "Neovlašćeno posedovanje oružja". Tužilaštvo je najavilo da će u zakonskom roku podneti zahtev za određivanje mere pritvora.

Iz policije su precizirali da su žrtve zadobile višestruke ubodne rane nanete nožem, a njihovo stanje se i dalje ocenjuje kao teško.