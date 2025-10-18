Policija u Barajevu uhapsila je ženu (38) zbog sumnje da je izvršila krivično delo nasilje u porodici . Njoj je određeno zadržavanje do 48 sati.

Kako se sumnja, žena je u porodičnoj kući u alkoholisanom stanju nakon svađe suprugu (35) najpre upućivala pretnje, a potom ga i fizički napala. Tokom incidenta uzela je nož i posekla ga po stomaku, a zatim mu je ključem od automobila nanela povredu u predelu oka.ž