Policija u Barajevu uhapsila je ženu (38) zbog sumnje da je izvršila krivično delo nasilje u porodici. Njoj je određeno zadržavanje do 48 sati.

Kako se sumnja, žena je u porodičnoj kući u alkoholisanom stanju nakon svađe suprugu (35) najpre upućivala pretnje, a potom ga i fizički napala. Tokom incidenta uzela je nož i posekla ga po stomaku, a zatim mu je ključem od automobila nanela povredu u predelu oka.ž

Povređenom muškarcu lekarska pomoć ukazana je u službi Hitne pomoći u Barajevu, gde su mu konstatovane lake telesne povrede.

Istragu o ovom slučaju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.

Kurir.rs/Telegraf

