Hronika
U BARAJEVU UHAPŠENA ŽENA (38): Pijana pretila mužu, pa ga napala - nožem ga isekla po stomaku, pa ga ključem udarila po oku
Policija u Barajevu uhapsila je ženu (38) zbog sumnje da je izvršila krivično delo nasilje u porodici. Njoj je određeno zadržavanje do 48 sati.
Kako se sumnja, žena je u porodičnoj kući u alkoholisanom stanju nakon svađe suprugu (35) najpre upućivala pretnje, a potom ga i fizički napala. Tokom incidenta uzela je nož i posekla ga po stomaku, a zatim mu je ključem od automobila nanela povredu u predelu oka.ž
Povređenom muškarcu lekarska pomoć ukazana je u službi Hitne pomoći u Barajevu, gde su mu konstatovane lake telesne povrede.
Istragu o ovom slučaju vodi Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu.
Kurir.rs/Telegraf
