Filip Ivanović (33), navodni pripadnik "škaljarskog klana" koji je ubijen u četvrtak u Beogradu, pre samo 15 dana bio je na Cetinju na sahrani likvidiranog brata Andrije Ivanovića (36), tvrde građani Cetinja za Kurir!

Mlađi Ivanović, podsetimo, ubijen je hicem u čelo 16. oktobra oko 23 sata u Hercegovačkoj ulici, u luksuznom kompleksu Beograd na vodi. Brzom i efikasnom akcijom policije nakon brutalne egzekucije uhapšen je osumnjičeni Đorđe Z. (21), kod kojeg su nađena i dva pištolja.

Filip Ivanović bio na poternici Foto: Uprava policije Crne Gore

Kačket kao deo maske

- Filip je od decembra pošle godine bio u bekstvu nakon što je skinuo nanogicu i umakao iz kućnog pritvora. Od tada se nije nešto preterano ni krio, a imao je lažna slovenačka dokumenta na ime J. H. kako bi se lakše kretao. Otišao je navodno, odmah u Crnu Goru gde se krio neko vreme, a onda se vratio u Beograd. Letos je navodno, viđen u Budvi i na Cetinju s nekim momcima. Nije se nešto preterano krio nakon bekstva, ali je opet vodio računa da ne bude baš ni upadljiv, nego da se "utopi" u okolinu - kaže naš sagovornik sa Cetinja i dodaje:

- Kada mu je krajem septembra ubijen brat Andrija, svi su mislili da Filip neće doći na sahranu s obzirom na to da se situacija u klanovima zaoštrila nakon ubistva Filipa Kneževića u Barseloni i da su Cetinjani na nišanu "kavčana". Međutim, Filip je došao na sahranu. Nije bio u kapeli gde je bila ožalošćena porodica, ali je bio u masi i to sa nekoliko drugova. Svi smo se čudili otkud on... Imao je kačket na glavi. Mislimo da su ga ti drugovi čuvali, znao je da mu je ugrožena bezbednost, ali nije želeo da propusti da isprati brata na večni počinak. Dao mu je i čitulju, znali su ljudi da je on na nekoj relaciji Srbija - Crna Gora- Bosna i Hercegovina, ali se o njemu nije pričalo mnogo. Mislimo da je pokušao da se uklopi u Beogradu i da donekle živi kao neki život u ilegali - lažna dokumenta, devojka i da živi kao običan svet, iako mu za vratom dišu i policija i "kavčani" koji su verovatno sad i naručili njegovu likvidaciju, a neki plaćeni klinac je izvršio egzekuciju.

Filip Ivanović je od decembra prošle godine bio u bekstvu i za njim je Interpol raspiso poternicu pošto je tokom kućnog pritvora, u kom je bio zbog sumnje da je pomagao u ubistvu Bojana Mirkovića u novembru 2020. godine u naselju Belvil na Novom Beogradu, pokidao nanogicu i pobegao.

Devojka odala lokaciju?

- Filip je, kako se može čuti posle njegove likvidacije, živeo s devojkom u stanu u Beogradu na vodi. Nisu se krili, ponašali su se normalno, izlazili su u elitne restorane i šetali po tržnom centru. Gledali su samo da budu u kvartu jer je tu sve pokriveno kamerama i verovatno je mislio da je na taj način bezbedniji - kaže Cetinjanin i dodaje:

- Sumnja se da su "kavčani" u nekom trenutku uspeli da ga lociraju preko te devojke. Ona je, navodno, na društvenim mrežama objavljivala lokacije na kojima se nalaze, ali mu nikad nije slikala lice, već ruku ili bi ga zamaglila ili mu stavila neki emotikon preko lica.

Ubijeni Milo Belada i Andrija Ivanović, Filipov brat Foto: Kurir, Printscreen/Pobjeda

Sagovornik Kurira navodi da je porodica Ivanović teško primila vest o Filipovom ubistvu, budući da su 29. septembra ostali bez Andrije kog su ubice, zajedno sa "škaljarcem" Milom Beladom, izrešetale u mestu Ugnji. Planiraju da ih zajedno sahrane.

Inače, kako podsećaju poznavaoci prilika, ubica je verovatno danima posle lociranja pratio Ivanovića, koga je na kraju ubio metkom u čelo na dečjem igralištu. U momentu zločina nije bilo prolaznika, jer je luksuzni kvart u to vreme skoro pa prazan, budući da je reč o porodičnom kvartu. Ubica je posle zločina pokušao da pobegne, ali su ga samo dvestotinak metara od mesta zločina uhapsila dvojica inspektora u civilu. Osim Đorđa Z., policija je privela još jednu osobu koja se povezuje sa zločinom, a snimak hapšenja drugog osumnjičenog možete pogledati OVDE.

Istragu povodom brutalnog ubistva vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.