Društvene mreže danima su preplavljene tužnim poruka za doktora veterine Borisa Dražića (44) i direktora Veterinarske stanice u Bogatiću koji bi da je živ proslavio rođendan, ali nažalost, život omiljenog veterinara prekinuli su huligani koji su ga krvnički pretukli pre više od dve godine u centru grada.

Kobne večeri, 22. jula 2023. godine, Boris Dražić bio je u društvu rođaka u jednom lokalu u centru mesta. Ništa nije ukazivalo, da će ubrzo doći do brutalnog napada koji se tragično okončao tri dana kasnije 25. jula. Naime, veterinar nije ni učestvovao u tuči u kojoj je na kraju izvukao deblji kraj i usled zadobijenih povreda preminuo.

Tužna poruka za Borisa Dražića Foto: Društvene Mreže

Postao si najbolji

- Na današnji dan 1979. godine rođen je dr boris Dražić. Pohađao je Mačvansku srednju školu, smer veterinarski tehničar, kasnije i Veterinarski fakultet u Beogradu, gde je i diplomirao. Nakon završenih studija i mnogobrojnih ponuda da ostane u prestonici, Boris se odlučio da se vrati u rodni Bogatić i zaposli se u veterinarskoj stanici. Učio je od najboljih, a za veoma kratko vreme posato najbolji. Vršio je funkciju direktora Veterinarske stanice Bogatić. Gospodin koji je svakome pomogao, nikome odmogao. Ljudina i profesionalac. Srećan ti rođendan dragi naš - piše u jednoj od objava na društvenim mrežama.

Ispod ove objave samo su se nizale lepe reči za pokojnog sugrađanina, koji je kobne večeri samo pokušao da razdvoji huligane koji su napali njegovog rođaka i spreči sukob.

"Srećan rođendan, dragi naš", "Nikad nećeš biti zaboravljen, dobri čoveče", "Da Bog uzima najbolje to smo osetili na svojoj koži kada si ti otišao, nevin i bezgrešan", "Počivaj u miru, neka su ti spokojni putevi" - samo su neke od poruka koje se mogu pročitati na mrežama povodom nebeskog rođendana Dražića.

Tuča u centru Bogatića završila se kobno

Nedužan platio glavom

Pa da podsetimo, te večeri usled sukoba Dražić je pokušao da pomogne rođaku koji se branio od trojice mladića. Usled gungule i žestoke tuče veterinar je dobio snažan udarac u glavu od kojeg se srušio kao pokošen na trotoar. Dok je tako ležao bez svesti, jedan od osumničenih udarao ga je i šutirao po celom telu. Povrede koje je tada zadobio bile su smrtonosne.

- Veterinar Boris se nije probudio iz kome naredna tri dana i izgubio je životnu bitku u Kliničkom centru u Beogradu gde su se lekari lavovski borili da mu spasu život. Njegova smrt potresla je celu Mačvu, a u Bogatiću je nakon njegove smrti proglašena dvodnevna žalost. Na večni počinak tada je Borisa ispratilo više od hiljadu ljudi - podseća naš sagovornik i dodaje da je u februaru 2024. Više javno tužilaštvo u Šapcu podiglo optužnicu protiv osumnjičenih Đ. L. (19) i D. D. (21) iz Bogatića i S. B. (23) iz Prokuplja.

U martu ove godine, Apelacioni sud u Novom Sadu smanjio je kazne osumnjičenima koje je prvostepenom presudom dao Viši sud u Šapcu. Takođe, odlukom Apelacije prekvalifikovano je i krivično delo koje im se stavljalo na teret, a to je teško ubistvo u saizvršilaštvu.