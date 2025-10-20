Slušaj vest

Pripadnik "škaljarskog klana" Filip Ivanović (34) brutalno je ubijen pre četri dana u Beogradu na vodi, a njegova porodica sada je objavila čitulju u kojoj navode da će ga sahraniti sutra na Cetinju.

- Tužnim srcem javljamo da je dana 16.10.2025. godine tragično preminuo Filip Ivanović. Saučešće primamo u gradskoj kapeli na Cetinje dana 21.10.2025. od 11 do 15 časova, kada će se obaviti sahrana na Starom gradskom groblju na Cetinje - piše u čitulji koju potpisuje porodica Ivanović koja je pre samo 20 dana ostala i bez starijeg sina Andrije Ivanovića (36). Andrija Ivanović, podsetimo, likvidiran je 29. septembra zajedno sa Milom Beladom u automobilu na putu Cetinje-Budva.

Čitulja Filipu Ivanoviću Foto: Pogrebno Cetinje

Prema navodima Višeg javnog tužilšatva u Beogradu koje vodi istragu povodom mafijaškog ubistva Filipa Ivanović kobne večeri oko 23 časa, sastao se sa osumnjičenim Đorđem Z. (21) kome je prvo predao kofer, a potom ga izrešetao i pobegao. Međutim, brzom reakcijom policije osumnjičeni je lišen slobode nedaleko od mesta zločina. Tokom istrage uhapšen je još jedan osumnjičeni, a spektakularnu akciju hapšenja možete videti OVDE.

Pritvor

Uviđaj nakon ubistva Filipa Ivanovića u Beogradu

- Osumnjičeni Đorđe Z. je na saslušanju pred javnim tužiocem priznao izvršenje krivičnog dela, ali nije dao bliže razloge, niti je opisao izvršenje krivičnog dela. Marko P. je iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo sudiji za prethodni postupak Višeg suda u Beogradu da obojici osumnjičenih odredi pritvor jer postoje osobite okolnosti koje ukazuju da će uticati na svedoke, da će u kratkom periodu ponoviti krivično delo, kao i jer je za krivično delo koje im se stavlja na teret propisana kazna zatvora preko 10 godina, a način izvršenja ili težina posledice krivičnog dela su doveli do uznemirenja javnosti koje može ugroziti nesmetano i pravično vođenje krivičnog postupka - navodi se između ostalog u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.

Detaljnije o saopštenju i detaljima ubistva možete pročitati u tekstu ispod:

Sumnja se da je Filip Ivanović još jedna žrtva rata kotorskih klanova - škaljarca i kavčana koji raduju do istrebljenja od decembra 2014. godine kada je nestao vredan tovar kokaina iz jednog stana u Valensiji. Rat koji traje više od deceniju odneo je preko 80 žrtava.