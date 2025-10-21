Bio je besan, ljubomoran i opsednut!

Bio je besan, ljubomoran i opsednut!

Slušaj vest

On je prema prvim informacijama, upao u kuću gde je boravila žena i nasrnuo na nju nožem!

Prema saznanjima, drama se odigrala oko četiri sata ujutru u kući u kojoj je Kristina došla kako bi čuvala dete drugarice i sa sobom dovela i svoje dete.

Vuk M. Foto: Društvene Mreže

Kako možemo videti na licu mesta, vrata su razvaljena, a trenutno ovde nema nikoga.

Obrenovac pokušaj ubistva Izvor: Kurir

Kako saznaje Kurir, Vuk je bio besan, ljubomoran i opsednut idejom da se pomire. Kada mu je Kristina jasno rekla da pomirenju nema mesta, iz džepa je izvukao nož i prineo joj ga pod grlo.

Vuk M. Foto: Društvene Mreže

Kristina je u panici uspela da pobegne. Bosonoga i krvava, istrčala je u dvorište, preskočila ogradu i vrištala dozivajući pomoć. Komšije su čule viku i odmah pozvale policiju. Napadač je u tom trenutku već pobegao.

Foto: Kurir

- Sve se dešavalo neverovatno brzo. Čulo se lomljenje vrata, pa vrisak. Kad smo istrčali, žena je već bila napolju, uplakana i ponavljala da ju je bivši hteo ubiti – kažu komšije za Kurir.

Policija je odmah pokrenula akciju "Vihor" i traga za Vukom M., koji je poznat organima gonjenja zbog ranijih incidenata.

Foto: Kurir

- Scena je bila jeziva. Tragovi krvi, razbijena vrata... Žena je u šoku, ali živa. Sreća pa je uspela da pobegne, jer da je ostala unutra, ko zna kako bi se sve završilo – rekao je izvor Kurira.