TRČALA JE BOSONOGA I KRVAVA, VRIŠTALA I ZVALA U POMOĆ: Ovo je Vuk koji je zario nož u vrat bivšoj ženi u Obrenovcu! Komšije opisale JEZIVE SCENE (FOTO/VIDEO)
On je prema prvim informacijama, upao u kuću gde je boravila žena i nasrnuo na nju nožem!
Prema saznanjima, drama se odigrala oko četiri sata ujutru u kući u kojoj je Kristina došla kako bi čuvala dete drugarice i sa sobom dovela i svoje dete.
Kako možemo videti na licu mesta, vrata su razvaljena, a trenutno ovde nema nikoga.
Kako saznaje Kurir, Vuk je bio besan, ljubomoran i opsednut idejom da se pomire. Kada mu je Kristina jasno rekla da pomirenju nema mesta, iz džepa je izvukao nož i prineo joj ga pod grlo.
Kristina je u panici uspela da pobegne. Bosonoga i krvava, istrčala je u dvorište, preskočila ogradu i vrištala dozivajući pomoć. Komšije su čule viku i odmah pozvale policiju. Napadač je u tom trenutku već pobegao.
- Sve se dešavalo neverovatno brzo. Čulo se lomljenje vrata, pa vrisak. Kad smo istrčali, žena je već bila napolju, uplakana i ponavljala da ju je bivši hteo ubiti – kažu komšije za Kurir.
Policija je odmah pokrenula akciju "Vihor" i traga za Vukom M., koji je poznat organima gonjenja zbog ranijih incidenata.
- Scena je bila jeziva. Tragovi krvi, razbijena vrata... Žena je u šoku, ali živa. Sreća pa je uspela da pobegne, jer da je ostala unutra, ko zna kako bi se sve završilo – rekao je izvor Kurira.
Kristina je zbrinuta u bolnici, a njeno dete je nepovređeno, ali u velikom strahu. Stanovnici Obrenovca su u šoku i kako kažu, nadaju se da će ga uskoro privesti.