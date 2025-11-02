Slušaj vest

Jedna od najpoznatijih beogradskih lepotica tih 1990-ih bila je Jelica Matić Sindi, devojka Đorđa Božovića Giške, čoveka koji je bio strah i trepet beogradskog podzemlja. Bajkovita ljubavna priča para počela je upravo u tom periodu.

"Kupio me sa 5 rečenica"

- Bio je vanserijski šarmantan. Kupio me sa pet rečenica… Malo je trebalo, pa da pristanem da me odveze kući. Izašli smo ispred kluba. Prilazi fići, džentlmenski otvara vrata. Ja prilazim i on se smeje: "Ma ložim te. Samo da vidim kako reaguješ na fiću". Možda je bio kriminalac, a ja prototip sponzoruše, ali mi smo to radili zaista sa mnogo stila. Loše kopije su iskrivile sliku onoga što smo bili mi", tako je pre nekoliko godina govorila dama o kojoj se malo zna.

Na Instagramu Legende devedesetih upravo je objavljena još jedna, javnosti manje poznata, fotografija iz vremena njihove ljubavi - njih dvoje na plaži u kupaćim kostimima i pokojni Giška, pre svega, u neobičnoj pozi, zaljubljen do ušiju...

Sindi je svojevremeno istakla u jednom intervju da je bila veliki patriota i poliglota, a jedino što je o njoj ostalo iz perioda devedesetih je jedan "trećerazredni" film u kojem je glumila glavnu žensku ulogu. Išla je kroz prašumu, golišava se borila, ali su je na kraju ubili i pojeli...

Koliko je tada bio zaljubljen u Sindi svedoče i ove fotografije na kojima su zajedno

"E moj Ero, a ja mislio da si ti pošten čovek i domaćin"

Iz tog vremena ostala je i anegdota sa Izbora za mis na koji se prijavila i njegova devojka Sindi.

Priča glasi ovako:

- Giškina devojka Sindi se prijavila za takmičenje Mis Studija B i svi su smatrali da će pobediti jer je bila najlepša i najzgodnija. Mnogo poznatih je bilo u žiriju. Svi novinari su bili iznenađeni kad je pobedila devojka koja je došla sa Erom. Giška mu je posle proglašenja dobacio: "E moj Ero, a ja mislio da si ti pošten čovek i domaćin."

Kako Sindi danas izgleda

Sindi, kako su je nekad zvali u Beogradu, danas je uspešna poslovna žena i majka, radi kao art direktor hotela "Barradas Parque". Živi na relaciji Beograd - Milano - Punta del Este.

ON JE BIO KRIMOS, A JA PROTOTIP SPONZORUŠE! Sindi je bila najveća Giškina ljubav, evo kako izgleda FATALNA PLAVUŠA izgleda sad!

Verenica kralja Zvezdare

Prošle nedelje navršena je i 31 godina od ubistva Dejana Marjanovića Šabana, zvanog kralj Zvezdare.

Mediji su ga nazivali nekrunisanim "kraljem Zvezdare", a prijatelji prosto - Šaban. Njega je 18. oktobra 1994. likvidirao njegov maloletni kum.

Marjanović je završio građevinsku školu, imao trgovinsku firmu, dobra kola, lepe devojke... Praktično, sve što bi poželeo. Dovođen je u vezu sa mnogim poznatim pevačicama, što je on uvek demantovao. Voleo je da pokazuje moć i razbacivao se novcem, što se ostalim žestokim momcima nije svidelo.

Poslednji intervju Šaban je dao dva sata pre nego što će biti ubijen, 18. oktobra 1994. Imao je tada 23 godine.

- Molim te, objavi da su sve priče o mojoj navodnoj vezi sa našom najpoznatijom folk pevačicom čista izmišljotina i neistina.Volim jedino svoju verenicu Jelicu Matić Sindi. Ona je poznati foto-model na Zapadu i srećan sam s njom, ispričao je tada Šaban, i ne sluteći šta ga čeka čime je, samo dva sata pre likvidacije u intervjuu koji je dao, stavio tačku na tadašnje čaršijske priče da je u navodnoj vezi sa zvezdom Svetlanom Cecom Ražnatović.