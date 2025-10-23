Slušaj vest

Vladimir Milosavljević (41) iz sela Bukovik kod Aranđelovca juče je nastradao u šumi tokom seče drva, a njegova supruga ovim tragičnim povodom oprostila se od supruga na društvenim mrežama.

Nesreća se, podsetimo, dodgodila u sredu, 22. oktobra u popodnevnim časovima u šumi u mestu Vagan kod Aranđelovca. Drvo koje je palo i priklještilo Vladimira bilo je pogubno za njega, jer je od siline udarca preminuo.

Bila sam najsrećnija žena...

Potresna poruka od supruge Vladimira Milosavljevića Foto: Društvene Mreže

- Jutros sam bila najsrećnija žena, a onda neverica. I kako dalje... Ne znam kako ću sutra, prekosutra, bez tebe ljubavi moja. 22. oktobar 2025. godine - napisala je neutešna supruga Vladimira Milosavljevića sinoć na svom profilu na Fejsbuku uz fotografiju na kojoj nasmejani poziraju dok u pozadini ide pesma.

Tuga je velika, kako su nam već ranije napomenuli meštani sela nadomak Aranđelovca, koju ne mogu da opišu rečima. Pa se tako od sinoć na društvenim mrežama mogu pročitati brojni komentari prijatelja i poznanika koji se tužnim porukama opraštaju od Vladimira Milosavljevića.

Vladimir sa suprugom Foto: Društvene Mreže

Nenadoknadiv gubitak

"Tuga do neba. Iskeno saučešće porodici i prijateljima. Nenadoknadiv gubitak za sve koji su ga poznavali, za selo, za okolinu i zauvek praznina u njegovom domu. Počivaj u miru, mladosti rano pokošena", "Nemi smo od bola moja porodica i ja, jer je otišao jedan divan i veliki čovek", "Saučešće porodici, a njemu nek Bog dušu prosti", "Otišao je naš dobri Vlada, počivaj u miru", "Joj strašno, jadan mladić... Laka mu zemlja bila", "Velika tragedija", "Sjajan komšija, prijatelj i ovo je jedna velika tuga koja nam se dogodila", "Vlajko, ne mogu da verujem da te više nema. Pre samo mesec dana bili smo zajedn, ne mogu da verujem. Neka mi te tamo anđeli čuvaju. Jedan veliki drug i prijatelj", "Tragično! Ovo je tuga za sve nas. Iskreno saučešće i neka mu je laka crna zemlja" - samo su neki od mnogobrojnih komentara koji su preplavili društvene mreže ispod vesti da je nestao.