Naime, napad i ubistvo dogodili su se u ranim jutarnjim satima u Prizrenu, u porodičnom stanu u ulici "Šote Galica". Optuženi je, kako se sumnja, nožem ubio svoju ćerku, a drugu ćerku i suprugu teško povredio.

Prema navodima iz optužnice, M. G. je tog jutra oko 05.30 časova ujutru, neposredno nakon molitve, ušao u kuhinju i uzeo nož sa sečivom dužine oko 23 centimetra, koji je porodica koristila za sečenje mesa. Zatim je otišao u sobu svojih ćerki, koje su spavale, i napao stariju, Š. G. (15) rasekavši je po vratu.

Njeni krici probudili su mlađu sestru A. G. (11), koja je pokušala da zaustavi oca u nameri da ih ubije, ali ju je, kako se sumnja, on takođe napao, nanevši joj više ubodnih i posekotina u predelu vrata.

"Vriska devojčica probudila je i suprugu optuženog R. G. (35), koja je ušla u sobu i pokušala da ga zaustavi pri čemu je zadobila povrede lica i leve ruke. Nakon kratke borbe, oštećena R.G. je uspela da ugura optuženog u spavaću sobu, gde je zatvorila i blokira vrata nameštajem, čime je sebi obezbedila mogućnost sa pozove pomoć", navedeno je u saopštenju Osnovnog tužilaštva u Prizrenu.

Nažalost, Š. G. je od zadobijenih povreda preminula na licu mesta, dok su majka i mlađa ćerka preživele, ali sa teškim telesnim povredama. Ekipe Hitne pomoći koje su prve stigle na lice mesta nisu mogle odmah da priđu žrtvama jer je napadač i dalje držao nož, pa su morale da sačekaju dolazak policije. Nakon dolaska četiri policijske patrole, napadač je savladan i uhapšen.

Pošto je optuženi nakon napada pokušao da povredi sebe, nakon što su ga pripadnici policije razoružali, on je zbrinut u Regionalnoj bolnici u Prizrenu pod policijskim nadzorom.

Portparol tzv. Kosovske policije Šaćir Bitići tada je potvrdio da je policija po dolasku zatekla tri povređene osobe, od kojih je jedna, petnaestogodišnja devojčica, preminula na licu mesta. Njena mlađa sestra je prebačena u Univerzitetski klinički centar Kosova u Prištini u kritičnom stanju, dok je majka zadobila lakše povrede.