Stravični pokušaj ubistva dogodio se u noći petak na subotu, oko 3 ujutru u naselju Kamenjar u Novom Sadu.
Drama
MILANU ZARIO NOŽ U STOMAK, PA POBEGAO! Velika potera u Novom Sadu, traga se za opasnim napadačem
Ispred čarde "Mačak", nakon svađe, NN osoba nožem je zadala ubod u stomak Milanu S. (27).
Napadač je pobegao u nepoznatom pravcu.
Povređeni je vozilom Hitne pomoći prevezen u UKC "Vojvodine".
Konstatovane su teške telesne povrede opasne po život.
Nadležni javni tužilac događaj je kvalifikovao kao krivično delo ubistvo u pokušaju.
Za osumnjičenim se traga.
(Kurir.rs/Telegraf)
