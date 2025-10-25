Slušaj vest

Ispred čarde "Mačak", nakon svađe, NN osoba nožem je zadala ubod u stomak Milanu S. (27).

Napadač je pobegao u nepoznatom pravcu.

Povređeni je vozilom Hitne pomoći prevezen u UKC "Vojvodine".

Konstatovane su teške telesne povrede opasne po život.

Nadležni javni tužilac događaj je kvalifikovao kao krivično delo ubistvo u pokušaju.

Za osumnjičenim se traga.

(Kurir.rs/Telegraf)

Ne propustiteHronikaVELIKA ZAPLENA DROGE U BEOGRADU! Policija zaustavila pikap, kada su ga otvorili MOMENTALNO uhapsili vozača - Pogledajte šta su zaplenili (FOTO)
policija.jpg
HronikaSRPSKA NARKO BANDA RAZBIJENA U BEČU! Uhapšena žena i dvojica muškaraca - evo koliko je heroina i kokaina policija pronašla kod njih
austrija-hapsenje.jpg
HronikaTEŠKA SAOBRAĆAJNA NESREĆA NA MOSTU NA ADI! Ima teško povređenih - saobraćaj obustavljen PRVI SNIMAK SA MESTA UDESA
Screenshot 2025-10-24 234433.jpg
HronikaSTRAVIČAN PRIZOR NA OBILAZNICI KOD NOVOG SADA! Došlo do saobraćajne nesreće, vozač imao skoro 1,2 promila - automobil prevrnut (VIDEO)
saobraćajna nesreća Novi Sad