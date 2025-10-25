Milan S. (27) izboden je jutros oko 3 sata ispred čarde "Mačak" u naselju Kamenjar u Novom Sadu.
Drama u ranu zoru
POSVAĐAO SE SA MILANOM, PA MU ZARIO NOŽ U STOMAK! Ovde se jutros dogodio krvavi napad: Osumnjičeni posle zločina NESTAO, policija ga locirala
Slušaj vest
Ovom napadu je prethodila svađa, nakon čega je Milan S. uboden nožem u stomak.
Osumnjičeni O. Ž. (27), koji je pobegao posle zločina, je lociran i uhapšen u akciji policije.
Povređeni je vozilom Hitne pomoći prebačen u UKC Vojvodine" sa teškim povredama.
Nadležni javni tužilac događaj je kvalifikovao kao krivično delo ubistvo u pokušaju.
O. Ž. će biti određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.
Reaguj
Komentariši