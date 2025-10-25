Slušaj vest

Ovom napadu je prethodila svađa, nakon čega je Milan S. uboden nožem u stomak.

Osumnjičeni O. Ž. (27), koji je pobegao posle zločina, je lociran i uhapšen u akciji policije.

Povređeni je vozilom Hitne pomoći prebačen u UKC Vojvodine" sa teškim povredama.

Nadležni javni tužilac događaj je kvalifikovao kao krivično delo ubistvo u pokušaju.

O. Ž. će biti određeno zadržavanje do 48 sati i biće priveden, uz krivičnu prijavu, višem javnom tužiocu u Novom Sadu.

