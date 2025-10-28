Brzina, alkohol i droga za volanom i dalje odnose živote na putevima Srbije. Od početka oktobra izgubili smo 28 života. Prošlog vikenda, jedna tročlana porodica je zauvek nestala, upozoravaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova.

- Ovo nisu samo brojke, ovo su tužne činjenice, ovo smo svi mi, ovo su naši sugrađani. U periodu koji je pred nama biće mnogo slava i proslva. Mnogi će se opustiti i popiti koju čašicu više. Pokažimo u ovim prilikama odgovornost i poštovanje prema životu. Nemojmo da sedamo za volan pod uticajem alkohola i psihoaktivnih supstanci, poštujmo ograničenja brzine, jer samo jedan trenutak nepažnje pretvara život u tužnu tišinu. Budimo odgovorni prema sebi, svojim životima, ali i prema životima svih ostalih naših sugrađana - poručio je Dejan Stević, potpukovnik Uprave Saobraćajne policije.