BRZINA, ALKOHOL I DROGA ODNOSE ŽIVOTE NA PUTEVIMA SRBIJE, U OKTOBRU POGINULO 28 LJUDI: Iz Saobraćajne policije upozoravaju: Ovo su tužne činjenice!
Brzina, alkohol i droga za volanom i dalje odnose živote na putevima Srbije. Od početka oktobra izgubili smo 28 života. Prošlog vikenda, jedna tročlana porodica je zauvek nestala, upozoravaju iz Ministarstva unutrašnjih poslova.
Kako navode, jedna pogrešna odluka, jedan trenutak dovoljan je da se linija između života i tišine izbriše.
- Ovo nisu samo brojke, ovo su tužne činjenice, ovo smo svi mi, ovo su naši sugrađani. U periodu koji je pred nama biće mnogo slava i proslva. Mnogi će se opustiti i popiti koju čašicu više. Pokažimo u ovim prilikama odgovornost i poštovanje prema životu. Nemojmo da sedamo za volan pod uticajem alkohola i psihoaktivnih supstanci, poštujmo ograničenja brzine, jer samo jedan trenutak nepažnje pretvara život u tužnu tišinu. Budimo odgovorni prema sebi, svojim životima, ali i prema životima svih ostalih naših sugrađana - poručio je Dejan Stević, potpukovnik Uprave Saobraćajne policije.