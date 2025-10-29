Slušaj vest

Lekari Hitne pomoći su na licu mesta samo mogli da konstatuju smrt jednog dečaka rođenog 2009. godine. Sedmoro dečaka, rođeni između 2009. i 2012. godine, prebačeni su u Dečiju bolnicu u Novom Sadu.

Vozač kombija, koji je takođe povređen, prebačen je u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine. Do nesreće je došlo kada je kombi koji je prevozio decu sleteo sa puta, probio ogradu i upao u kanal.

Nesreća se dogodila jutros nešto posle 3 časa. Naime, noćas u 3 i 32, na autoputu Novi Sad – Beograd, posle naplatne rampe u pravcu ka Beogradu, došlo je do teške saobraćajne nesreće.

Na lice mesta upućene su tri ekipe hitne pomoći koje su intervenisale po najvišem stepenu hitnosti. Jedno dete rođeno 2009. godine preminulo je na licu mesta od posledica povreda zadobijenih u nesreći.

Još sedmoro dece, uzrasta od 2009. do 2012. godine, zadobilo je teške povrede, i oni su prevezeni u Dečiju bolnicu u Novom Sadu.

Teško je povređen i vozač kombija, muškarac rođen 1982. godine, koji je sa politraumama prevezen u Urgentni centar Kliničkog centra Vojvodine, potvrđeno nam je u Zavodu za urgentnu medicinu.

U toku je uviđaj.