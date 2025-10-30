Slušaj vest

Saobraćajna nesreća se dogodila u 7.20 časova a jedna osoba ostala je zaglavljena u olupini.

U ovom jutrošnjem sudaru u Ostružnici, u smeru ka Novom Sadu, učestvovalo je pet vozila. Tri osobe su povređene od kojih jedna ima teške telesne povrede.

saobraćajna nesreća obilaznica Obrenovac
Foto: čitalac Kurira

Vatrogasci-spasioci su intervenisali odmah i uspeli su da izvuku povređenog kog su odmah potom predali ekipi Hitne pomoći koja je bila na licu mesta u pripravnosti.

Sudar na obilaznici oko Beograda kod isključenja za Obrenovac Foto: čitalac Kurira

Uviđaj je u toku a na tom delu obilaznice stvaraju se zastoji i gužve. Saobraćaj se odvija srednjom i zaustavnom trakom. 

Sudar 5 vozila, troje povređenih - jedan teško

Pripadnici VSJ Košutnjak i Železnik - 9 vatrogasaca-spasilaca sa 2 vozila, oslobodili su povređenog i predali ga ekipi Hitne pomoći na dalje zbrinjavanje. Tri osobe su povređene od kojih jedna ima teške telesne povrede.

saobraćajna nesreća obilaznica Obrenovac

