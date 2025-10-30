Slušaj vest

Vozač koji je izazvao saobraćajnu nesreću kod Ripnja, a potom pobegao sa mesta udesa, nosi nanogicu, saznaje Kurir.

Takođe, nezvanično saznajemo da je u vozilu bio sa sinom koji je spreman da preuzme krivicu na sebe.

Podsetimo, u mestu Pavićevac kod Ripnja u Beogradu automobil marke "sitroen" sleteo je s puta u jarak.

Kada su policija i Hitna pomoć stigle na lice mesta, zatekli su totalno uništeno vozilo i tragove krvi, ali vozača nije bilo. Automobil je iz jarka izvučen traktorom.

Mesto nesreće kod Ripnja Foto: Kurir

"Šoferšajbna je pukla u paramparčad, vrata su ulubljena, od napred je auto havarisan, a ništa nije bolji ni otpozadi. Na zadnjem bočnom staklu ima velika krvava mrlja... Uopšte nam nije jasno kako je vozač uspeo sam da izađe i da ode?! Sudeći po izgledu automobila i tragovima krvi, oni su povređeni sigurno", rekao nam je očevidac i dodao da automobil posle izvlačenja iz jarka izgleda jezivo.

Za vozačem i njegovim sinom i dalje se traga.

Ne propustiteBeogradSAOBRAĆAJNA NESREĆA NA GAZELI U PRAVCU KA GRADU: Dve osobe lakše povređene
Hitna pomoć
BeogradSTRAVIČAN PRIZOR U GROCKOJ: Automobil prevrnut nasred puta, zastoji u saobraćaju (FOTO)
gužva shutterstock_151963727.jpg
HronikaSAOBRAĆAJKA KOD PANČEVCA, OBOREN MOTOCIKLISTA: Hitna pomoć ga odvezla, formirane kolone vozila na prilazima gradu
17473264921712242420Cacak-bolnica-kradja-fotorina.jpg
Hronika"RATNIČE, PUTUJ SPOKOJAN, OVO JE JAKO TEŠKO PRIHVATITI" Zakazana komemoracija za poginulog džudistu (16) Partizana!
Lazar Pavlović saobraćajna nesreća Novi Sad