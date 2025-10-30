Slušaj vest

Ženska osoba iz Prokuplja koja je višestruki povratnik u vršenju krivičnih dela, upala je u kuću žene u čijem dvorištu je do nedavno bila podstanar, mahala nožem i razvalila vrata.

Nakon što su je policijski službenici priveli, odmah je puštena, pored izjave svedoka da je u ruci imala nož.

Sve se dogodilo preksinoć nešto posle 20 sati.

- Živela je kao podstanar u delu koji nije moj, a ja sam vlasniku napomenula, pre skoro dva meseca da treba da joj da otkaz jer su se motali sumnjivi tipovi, a znam da je reč o osobi koja je ranije imala problema sa alkoholom i drogom. Na kraju se odselila, ali se preksinoć vratila, lupala na moja vrata i razvalila ih. Kada je upala u kuću, ja sam već pozvala policiju, te sam je odgurnula i zatvorila vrata, a ona je opet probala da uđe i razvalila vrata - priča nam vlasnica kuće u koju je nasilno ušla žena.

Sve snimile nadzorne kamere

Na snimku sa obližnje kamere se do detalja vidi šta se događalo. Napadač je nekoliko puta prilazila vratima, lupala, pa se odaljavala, a u džepu od jakne imala je nož. Kada je nakon drugog upada izašla iz dvorišta, te se ponovo vratila, više nije imala nož, ali se vidi da ga je držala u ruci, na leđima.

Višestruka povratnica Foto: Printscreen

- Bilo je strašno, sama sam u kući. Komšinica nije mogla da se smiri, jer su u tom momentu izašli da isprate goste i videli deo onoga što se dešavalo. Komšija je video da ima nož u ruci. Kada smo ujutro, komšija i ja otišli da damo izjave u policiju, rečeno nam je da su je priveli, a zatim i pustili i da je odbila alko test. I to je izgleda to - priča nam vlasnica kuće u kojoj se desio ničim izazvan napad.

Reč je o osobi koja je višestruki povratnik u vršenju krivičnih dela, pa se napadnuta žena pita šta treba da uradi, kako bi nadležni reagovali.

- Ja neću da stanem. Pisaću u Ministarstvu policije. Ovo stvarno nema smisla. Može sve da nas pobije sledeći put - zaključila je napadnuta žena.