Naime, mladića su četiri NN osobe napale, a jedan od napadača udario ga je rukom u glavu, nakon čega je drugi izvukao nož i ubo ga u predelu gluteusa.

Nakon napada nepoznati napadači su pobegli, a policija traga za njima.

Povređeni tinejdžer prevezen je u KBC Zemun, gde je konstatovano da je zadobio laku telesnu povredu, te je puštan na kućno lečenje.

