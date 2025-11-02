Mladić (19) izboden je nožem sinoć oko 20.47 u Ulici Milentija Popovića na Novom Beogradu kada su ga napala četiti nepoznata lica.
Prebačen u KBC Zemun
UDARIO GA RUKOM U GLAVU, PA MU ZARIO NOŽ U TELO: Jezivi detalji ubadanja mladića na Novom Beogradu
Slušaj vest
Naime, mladića su četiri NN osobe napale, a jedan od napadača udario ga je rukom u glavu, nakon čega je drugi izvukao nož i ubo ga u predelu gluteusa.
Nakon napada nepoznati napadači su pobegli, a policija traga za njima.
Povređeni tinejdžer prevezen je u KBC Zemun, gde je konstatovano da je zadobio laku telesnu povredu, te je puštan na kućno lečenje.
Reaguj
Komentariši