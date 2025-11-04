Slušaj vest

Po nalogu javnog tužilaca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun su doneli rešenje o zadržavanju žene I.J. (48) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršila krivično delo "teška telesna povreda".

Okrivljenoj se stavlja na teret da je u nedelju, u porodičnom stanu, posle verbalne rasprave kuhinjskim nožem nanela suprugu M.J. (51) tešku telesnu povredu, usled koje je doveden u opasnost život oštećenog.

Na saslušanju kod javnog tužioca okrivljena je priznala izvršenje krivičnog dela i izjavila da se veoma kaje i da je krivično delo učinila jer je bila pod uticajem velikog stresa.