Po nalogu javnog tužilaca Trećeg osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu policijski službenici PS Zemun su doneli rešenje o zadržavanju žene  I.J. (48) zbog postojanja osnovane sumnje da je izvršila krivično delo "teška telesna povreda".

Okrivljenoj se stavlja na teret da je u nedelju, u porodičnom stanu, posle verbalne rasprave kuhinjskim nožem nanela suprugu M.J. (51) tešku telesnu povredu, usled koje je doveden u opasnost život oštećenog.

Na saslušanju kod javnog tužioca okrivljena je priznala izvršenje krivičnog dela i izjavila da se veoma kaje i da je krivično delo učinila jer je bila pod uticajem velikog stresa.

Imajući u vidi postojanje okolnosti koje ukazuju da će boravkom na slobodi ponoviti krivično delo i da će uticati na oštećenog, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu je podnelo nadležnom sudu predlog za određivanje pritvora prema okrivljenoj.

