U beogradskom naselju Borča zasad neidentifikovana žena pala je sa terase, sa visine od 4 metra, i poginula na mestu.
Hronika
HOROR U BORČI: Žena pala sa terase, poginula na mestu, užasu prethodile svađa i tuča njenog bivšeg sa sadašnjim partnerom
Zasad nije poznato kako je pala i šta se sve izdešavalo ali se zna da su njenom padu prethodile svađa i tuča na terasi njenog bivšeg sa sadašnjim partnerom.
Reč je o muškarcima od 52 i 54 godine. Hitna pomoć je samo konstatovala smrt.
Tragedija se dogodila u Ulici Pita Maravića.
Kurir.rs
