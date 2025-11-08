Slušaj vest

Naime, Darko Dulović je dobro poznato lice naslovnica "crne hronike". Sudilo mu se za pomaganje u ubistvu Siniše Milića koji je raznet bombom na Automokomandi 2018. godine.

Sudilo mu se u odsustvu. Uhapšen je u Crnoj Gori gde je zbog trgovine drogom izdržavao dvoipogodišnju kaznu i nakon njenog okončanja pušten je na slobodu. U slučaju "ubistva Bosketa" teretio se da je dao svoj automobil da se koristi u toj likvidaciji, da se njime ode na novobeogradski buvljak i kupi telefon, kojim je kasnije aktiviran eksploziv postavljen ispod Milićevog džipa, zatim da se tog dana prati Milić i ubije na Autokomandi.

Oslobođen je optužbi u ovom slučaju i skinuta mu je Interpolova poternica.

Afera ''Sarajevo Tauer''

Dulović je 2022. godine uhapšen zajedno sa Dušanom Jovanovićem Gibom kom se sudi kao jednom od direktnih izvršilaca ubistva Alana Kožara i Damira Hadžića.

Uhapšeni su u luksuznoj zgradi ''Sarajevo Tauer'' sa lažnim dokumentima i telefonom iz Češke, a postojala je opravdana sumnja da su pripremali likvidaciju estradnog menadžera Admira Arnautovića Šmrka, inače označenog kao bliskog ''škaljarskom klanu''.

Prema nezvaničnim informacijama, iznajmili su ceo sprat ove zgrade i živeli prilično upadljivo s obzirom na to da su bili begunci.

- U zgradi Sarajevo Tauer stanovi za iznajmljivanje idu od 1.500 evra, pa naviše. To su luksuzni apartmani. Uhapšena lica su iznajmila ceo sprat i sve su nadgledali, ali su i bili nadgledani. Ceo kompleks je u kamerama, a oni se nisu ponašali neupadljivo, s obzirom na to da su na poternici. Vozili su skupa kola, živeli poprilično rasklašno - rekao je tada sagovornik iz istrage ovog slučaja.

Osuđen zbog heroina

Prethodno, tačnije 2016. godine je Darko Dulović osuđen na dve i po godine zatvora nakon što ga je granična policija Crne Gore uhapsila.

Naime, njegov rođak Aleksandar Dulović i on su bacili 287,5 grama heroina i pištolj sa šest metaka.

Ranjen na ''Blejvoču''

Darko Dulović se još kao maloletnik, 2007. godine, našao na stranicama "crne hronike" nakon što je ranjen na splavu "Blejvoč". Naime, Dulović i njegov drug Bojan M, koji je takođe bio maloletan, pokušali su da uđu na splav, ali im obezbeđenje nije dozvolilo. Otišli su, ali su ubrzo vratili sa drugovima i naoružani šipkama i kamenjem.

Veljko Belivuk koji je radio u obezbeđenju splava navodno je pištoljem udario po glavi Bojana M. a zatim i metalnom barskom stolicom, dok je Dulovića ranio u nogu.

Vučić o aferi ''Snajperisti''

Podsetimo, o snajperistima je prvi pre nekoliko dana govorio i predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić koji je naveo da srpske sluzbe bezbednosti imaju informacije da se u Beogradu nalaze dvojica snajperista, koje nadležne službe tri dana traže i da se još uvek ne zna ko je meta, ali da se zna ko je dao novac.