Dvojica snajperista koji se nalaze u Beogradu, a za kojima tragaju srpske sužbe već nekoliko dana imaju za cilj ili ubistvo predsednika Srbije Aleksandra Vučića ili da pucaju u nekog od blokadera i za to optuže državni vrh i lično predsednika, pokazuje analiza Kurir.

Darko Obradović iz Centra za stratešku analizu govori za Kurir da je informacija o identifikovanim, ali ne i lociranim i neutralisanim snajperistima došla sa najviše političke adrese i predstavlja opomenu celokupnom državnom sistemu.

Obradović: imamo dovoljno argumenata da zaključimo da meta može biti predsednik Vučić u fizičkom, ali i političkom smislu kao najviši autoritet u zemlji. Foto: Kurir Televizija

- U prvom redu nisu poznate namere tih lica, da li su oni registrovani i identifikovani specijalci - bezbednosno interesantna lica, ili je reč o saznanju o njihovim konkretnim namerama. Kako se situacija sa NIS-om bliži konačnom raspletu imamo dovoljno argumenata da zaključimo da meta može biti predsednik Vučić u fizičkom, ali i političkom smislu kao najviši autoritet u zemlji - kaže Obradović i dodaje:

- Imamo na delu veoma nepovoljnu situaciju po nacionalnu bezbednost i svakougrožavanja tokom kriznih trenutaka poput godišnjice pada nadstresnice predstavlja rezultat rada nadležnih organa. Bojim se da smo ušli u fazu kojoj nedostaje pogonskog goriva i da treba biti posebno oprezan na “operacije pod lažnom zastovom”, jer bi jedini ishod svega toga bilo urušavanje odnosa Srbije i prestanak evropskih integracije, da budem jasan to odgovara samo političkom istoku.

Nekadašnji medijski koordinator DSS-a i novinar Uroš Piper povukao je paralelu između aktuelnih dešavanja u Srbiji i onih na kijevskom Majdanu 2014. godine.

Uroš Piper Foto: Kurir Televizija

- Na kraju Majdan protesta, 19. februar 2014. u Kijevu, strane službe su organizovale snajperiste! Sad to hoće u Srbiji. Da padne žrtva među blokaderima ispred Ćacilenda i da se optuži vlast za to,ili da ubiju nekog iz vrha vlasti i izazovu haos! Ne dozvolimo Majdan 2! - upozorio je Piper na društvenim mrežama.

Naime, pojedini medicinski radnici sa Odeljenja za kardiologiju Kliničkog centra Srbije, kako se sumnja, u nedelju 2. novembra u više navrata su osumnjičenom blokaderu Miši Bačulovu koji je tu hospitalizovan, omogućili korišćenje službenog mobilnog telefona. Kako se sumnja, službene telefone zdravstvenih radnika, Bačulov je koristio kako bi koordinisao napade na policiju ispred Skupštine Srbije u pokušaj rušenja legitimnih vlasti u državi.

- U toku je interna istraga i zdravstvena inspekcija utvrđuje sve okolnosti ovog nezapamćenog skandala - otkrio je izvor Kurira.

Inače, kako su ocenili mnogobrojni analitičari, da je Bačulov uspeo da sprovede u delo svoje planove, posledice bi bile fatalne po državu. Ovim planom Bačulov je išao ka tome da se izazove krv na ulicama, da dođe do potpune destabilizacije u zemlji.