Slušaj vest

Klinički centar Srbije, kako Kurir saznaje od izvora iz zdravstva, potresa veliki skandal oko Miše Bačulova, zbog kog pljušte i suspenzije!

Naime, pojedini medicinski radnici sa odeljenja za kardiologiju Kliničkog centra Srbije, kako se sumnja, u nedelju 2. novembra u više navrata su osumnjičenom blokaderu-nasilniku Miši Bačulovu koji je tu hospitalizovan, omogućili korišćenje službenog mobilnog telefona.

Kako se sumnja, službene telefone zdravstvenih radnika koristio je kako bi koordinirao napade na policiju ispred Skupštine Srbije i pokušaj rušenja legitimnih vlasti u državi.

Pogledajte kako je uhapšen Miša Bačulov Izvor: MUP/VJT BG

- U toku je interna istraga i zdravstvena inspekcija utvrđuje sve okolnosti ovog nezapamćenog skandala - otkriva izvor Kurira.

Bačulov je u petak uhapšen pod sumnjom da je hteo da je sa još dva lica lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika države i aktuelnu vlast ali je u tome sprečen.

O svemu postoje video zapisi koje su dokumentovale službe bezbednosti.

Ovako je Miša Bačulov sa lekarom dogovarao trovanje da bi OPTUŽIO VUČIĆA I DRŽAVU Izvor: Informer TV