KURIR SAZNAJE! SKANDAL U KLINIČKOM CENTRU SRBIJE: Medicinsko osoblje dalo Bačulovu mobilni telefon da koordinira napade ispred Skupštine?
Klinički centar Srbije, kako Kurir saznaje od izvora iz zdravstva, potresa veliki skandal oko Miše Bačulova, zbog kog pljušte i suspenzije!
Naime, pojedini medicinski radnici sa odeljenja za kardiologiju Kliničkog centra Srbije, kako se sumnja, u nedelju 2. novembra u više navrata su osumnjičenom blokaderu-nasilniku Miši Bačulovu koji je tu hospitalizovan, omogućili korišćenje službenog mobilnog telefona.
Kako se sumnja, službene telefone zdravstvenih radnika koristio je kako bi koordinirao napade na policiju ispred Skupštine Srbije i pokušaj rušenja legitimnih vlasti u državi.
- U toku je interna istraga i zdravstvena inspekcija utvrđuje sve okolnosti ovog nezapamćenog skandala - otkriva izvor Kurira.
Bačulov je u petak uhapšen pod sumnjom da je hteo da je sa još dva lica lažira svoje trovanje i da za to optuži predsednika države i aktuelnu vlast ali je u tome sprečen.
O svemu postoje video zapisi koje su dokumentovale službe bezbednosti.
Bačulov je međutim več sutradan žaleći se na zdravstvene tegobe prebačen u Urgentni centar odakle kako se sumnja, uz pomoć istomišljenika nastavlja da sprovodi svoju nameru i da ruši državu.