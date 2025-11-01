Slušaj vest

Prošlo je tačno godinu dana od tragedije koja je promenila naše društvo. Gosti "Pulsa Srbije" na Kurir televiziji, kod voditeljke Krune Une Mitrović, diskutovali su kako će država izaći na kraj sa najopasnijim izazovima u novijoj istoriji naše zemlje.

1/7 Vidi galeriju Srušila se nadstrešnica na Železničkoj stanici u Novom Sadu Foto: Kurir

Kurir televizija je bila ispred hrama Sv. Save kada je održan moleban u okviru kojeg je organizovan i pomen stradalima u Novom Sadu

Kurir televizija je bila ispred hrama Sv. Save kada je održan moleban Izvor: Kurir televizija

Antić je rekao da smatra da se radi o nesreći i zloupotrebi koja za cilj ima da promeni naš način života.

- Živimo u vreme kada ljudi žive najduže i najbolje u istoriji. Međutim, imamo pojavu koja je vezana samo za našu zemlju, a to je politička zloupotreba nesreće. To nema veze sa tim što osuđujemo eventualne inženjerske greške ili eventualnu korupciju. Kod nas ta pitanja ne reševa ni Narodna skupština, ni politički miting bilo koje stranke, već to rešava sud. Ne može se jedan dan govoriti o sudu da je evropski i reformisan, kako je on savest ove nacije, a drugi dan govoriti da radi loše - započeo je Antić, pa nastavio:

- Svakako ne možete Evropi da se žalite da sud reši neko teško pitanje kao što je pitanje smrti 16 ljudi za godinu dana. Koliko god da sam kritikovao naše sudstvo i prisustvovao besmislenim suđenjima zbog klevete i uvrede nekih ljudi koje ne možeš uvrediti, takvi su, pa to traje šest godina, pa zastari, to može da se reformiše. Međutim, nešto što je izazvalo smrt i kada neko može da izgubi ne samo licencu, već čast i slobodu na duži period, to mora duže da se sudi. U Americi manijaci bivaju suđeni 17 godina.

Mirković je rekao da u svetu ne postoji nivo demokratije kao u Srbiji:

- Ne znam da li možete da navedete jednu zemlju bilo gde u svetu gde imate ovoliki nivo slobode govora. Ovde ljudi iz ličnog nezadovoljstva organizuju više od 25.000 nelegalnih blokada. Svako u ovom studiju je prošao kroz neku vrstu zlostavljanja preko društvenih mreža, dolazilo se i pred kuće, a sve to samo jer se ne slažemo sa ljudima koji već godinu dana blokiraju Srbiju.

Mirković je spomenuo situaciju sa štrajkom glađu Uglješe Mrdića.

Foto: Damir Dervišagić

- Pričao sam o tužilaštvu i sudovima, o njihovoj odgovornosti, a Mrdić je došao u situaciju da mu prebace lopticu i kažu da on prikupi dokaze. On im je te dokaze predao, i nema nijedno slovo odgovora na to što je on predao. Sud i tužilaštvo da su u ovih godinu dana radili po zakonu, da su procesuirali svakog ko je prekršio zakon i učinio krivično delo, mi danas ne bismo strepeli povodom današnjeg dana i da li će se ponoviti neko krivično delo.

Raković je pričao o tome kako rodoljubi, a sigurno i među blokaderima postoje pojedinci koji se takvima smatraju, ne iskazuju ljubav prema državi time što pospešuju njenu destabilizaciju. Raković nema dilemu da je ovde reč o obojenoj revoluciji, pa je podsetio na reči Vladimira Putina.

Godinu dana nakon tragedije u Novom Sadu: Dokle smo stigli? Izvor: Kurir televizija

- Ukoliko mladi sprski rodoljubi koji se nalaze na ulicama ne veruju predsedniku Aleksandru Vučiću da je reč o obojenoj revoluciji, mogli su da poveruju predsedniku Putinu, valjda u njega imaju više poverenja kada je reč o obojenoj revoluciji u Srbiji. Ubeđivati nas Srbe koji imamo neko isksutvo je besmisleno. Ja imam iskustvo za vreme rušenja DPS, pa ne mogu da me ubede da ovo nije obojena revolucija. To je potcenjivanje naše inteligencije jer je ovo klasičan tip obojene revolucije, samo što je sprovedena na moderniji način, pa se koriste društvene mreže i veštačke inteligencije na razne načine. To ranije nije bio slučaj jer su danas tehnologije napredovale - rekao je Raković, pa se osvrnuo na upozorenja od strane predsednika Ruske Federacije:

- Ono na šta nas je Putin upozoravao jeste da ne krećemo putem Ukrajine i da ne ulazimo u takvu situaciju jer oni koji to organizuju iza scene, ovu obojenu revoluciju, žele nam da uđemo u bratoubilački konflikt, a mi to moramo da izbegnemo.

Blokader Miša Bačulov je hteo da se lažno otruje i optuži vrh države za pokušaj ubistva. Trenutno VJT i UKP češljaju toksikološke nalaze na VMA zbog lažnog pokušaja ubistva.

1/5 Vidi galeriju Miša Bačulov ispred nadstrešnice u Novom Sadu Foto: Printskrin Pink TV

Za sada, N.N. lice je trebalo da obezbedi količinu otrova "ricin" koji bi izazvao simptome trovanja, ali ne bi ugrozio njegovo zdravlje.

Raković se nadovezao na skandal sa Bačulovim, pa je rekao da je to zaista trebalo da bude trovanje:

- Oni to ne lažiraju, već ga stvarno truju. On je hteo da se otruje, pa možda čak i da se ubije. To bi bilo pravo trovanje, a možda bi čovek i umro. To pokazuje dokle je otišlo to generisanje mržnje, on je tim gestom hteo da skrene pažnju protiv vlasti i da po toj fikciji generiše netrpeljivost i izazove građanski nemir. To je suluda ideja.

Bačulov potencira na priči da je hteo samo privremeno da ugrozi svoje zdravlje, ali ipak Raković govori da su to nepouzdane priče jer ne postoji baratanje otrovom da bude tik do smrti.

Vladan Petrov je u studiju Kurir televizije komentarisao situaciju sa Bačulovim, pa je otkrio kako sudstvo na ovo gleda:

Foto: Kurir Televizija

- Tužilaštvo je ovo kvalifikovalo kao pripremanje nasilnog rušenja ustavnog poretka, a u vezi sa čl. 308 napad na ustavno uređenje. Govorili ste o lažnom pokušaju ubistva, a to je pretpostavka, a da je do toga došlo, da li bi onda bio lažni pokušaj ubistva ili ne. Koliko god suludo delovalo sve ovo, ali spasen je jedan život, doduše život čoveka koji je očigledno deo jako ozbiljne organizacije i kojem je ponuđeno nešto veliko da bi on doveo sebe u situaciju ivice života i smrti. Naravno, on je samo pojedinac i profil koji je izabran na odgovarajući način za ovu vrstu krivično-pravnog događaja koji je trebalo da proizvede ozbiljne posledice po držu. Zato i jeste ovako kvalifikovano ovo krivično delo - objasnio je Petrov.

Petrov ističe da nije samo važna radnja krivičnog dela, već i njegova namera:

- Zahvaljujući našim službama, ovaj događaj je sprečen, odnosno nije prouzrokovao očekivane posledice. Svesni smo svi da je moguće da postoje planovi za nešto drugo.

Mirković je rekao da svedočimo lakom gubljenju svega onoga za šta se država izborila prethodnih godina.

- Jer vidimo da država trpi blokade, a ne kriju da se sistematski radi na rušenju ekonomske snage naše zemlje. Nakon godinu dana blokada i dalje imamo stabilnu situaciju, rastu plate i penzije, nastavljaju se veliki projekti. Ekonomija nije srušena, iako su mnogi iz senke, putem obojene revolucije pokušali da poraze Srbiju.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

NEJASNE STVARI OKO PADA NADSTREŠNICE: