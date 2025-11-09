PUT KOJIM SI KORAČAO ZAVEDE TE LAKO U ZAMKU PROKLETU... Crnogorske novine preplavljene čituljama za "škaljarca" Bobana Sjekloću koji je likvidiran pre 40 dana!
Viskorangirani pripadnik "škaljarskog klana" Boban Sjekloća (34) sa Cetinja ubijen je pre 40 dana nadomak Kotora, a sada su crnogorske novine preplavljene čituljama povodom četrdesetodnevnog pomena!
Mafijaško ubistvo, podsetimo, dogodilo se 5. oktobra u popodnevnim časovima, tačnije oko 18 časova kod plaže Trstenovo, kada je, za sada nepoznati napadač, likvidirao "škaljarca" koji je inače, bio u bekstvu. Egzekutor je pratio Sjekloću, a zatim ga je izreštao kroz šoferšajbnu dok je vozio kola. Crnogorski istražitelji i dalje tragaju za počiniocem, kao i za naručiocem ove brutalne likvidacije.
Otišao si prerano
"Četrdeset dana od smrti našeg dragog Bobana. Tvojim preranim odlaskom ostavio si još jednu veliku prazninu u našim ionako ranjenim srcima. Tvoji", "Četrdeset dana od smrti mog prijatelja brata po duši Bobana. Otišao si prerano, ali si za sobom ostavio trag koji se ne briše - trag ljubavi, dobrote i prijateljstva. Tvoje ime će zauvek živeti u mom srcu i tvoj osmeh u mom sećanju. Neka ti nebo bude pesma, a ti najveselija duša! Kemolino", "Put kojim si koračao zavede te lako u zamku prokletu, a nama ostavi bol, patnju i tugu pregolemu", "Ako se ljubav može izmeriti tugom koliko nam nedostaješ, onda bol samo može reći koliko si voljen" - navodi se u čituljama koje su osvanule u crnogorskoj Pobjedi.
Zloslutna čitulja
Nakon ubistva Sjekloće danima se u crnogorskim novinama moglo pročitati mnogo oproštaja od njega, kako od porodice i prijatelja, tako i od njegovih saboraca, pripadnika klana. Naime, prema tvrdnjama poznavaoca prilika, nije retko i da pripadnici klanova jedni drugima nakon ubistva saborca preko čitulja pošalju poruku, ili pak da članovi grupe koja je ostala bez pripadnika pošalje misterioznu ili osvetničku čitulju i najavi "oko za oko, zub za zub". Posle ubistva ovog Cetinjanina osvanula je zloslutna čitulja, a detaljnije o tome pročitajte ispod:
Vatrogasci pronašli izrešetanog "škaljarca"
Pa da podsetimo, tokom uviđaja pronađen je određeni broj čaura, kao i neki tragovi koji bi mogli pomoći u identifikaciji egzekutora. Izrešetano telo pronađeno je u automobilu marke "golf plus" podgoričkih registarskih oznaka. Naime, da je Sjekloća ubijen otkriveno je tako što je, neko policiji prijavio da je automobil sleteo s puta. Vatrogasci-spasioci prilikom izvlačenja vozila posumnjali su odmah na ubistvo, što se vrlo brzo utvrdilo kao tačno. Istraga povodom ovog još jednog mafijaškog ubistva pripadnika klana je i dalje u toku. A ono što poznavaoci prilika navode, jeste da je Sjekloća još jedna od žrtava krvavog rata - kavčana i škaljaraca koji ovu bitku vode od decembra 2014. nakon što je nestao vredan tovar kokaina iz jednog stana u Valensiji.
"Škaljarci" - ubijeni Bobana Sjekloća, Milan Kršić i Filip Roganović su u februaru 2021. godine uhapšeni jer su navodno, nišanili Radoja Zvicera, šefa "kavačkog klana" na Jahorini. Oni su tada navodno, pratili Tamaru Zvicer koja je bila se decom na zimovanju, a plan im je bio da njenim praćenjem dođu do vođe supraničkog klana, ali detaljnije o svemu tome pročitajte OVDE.