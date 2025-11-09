Slušaj vest

Viskorangirani pripadnik "škaljarskog klana" Boban Sjekloća (34) sa Cetinja ubijen je pre 40 dana nadomak Kotora, a sada su crnogorske novine preplavljene čituljama povodom četrdesetodnevnog pomena!

Mafijaško ubistvo, podsetimo, dogodilo se 5. oktobra u popodnevnim časovima, tačnije oko 18 časova kod plaže Trstenovo, kada je, za sada nepoznati napadač, likvidirao "škaljarca" koji je inače, bio u bekstvu. Egzekutor je pratio Sjekloću, a zatim ga je izreštao kroz šoferšajbnu dok je vozio kola. Crnogorski istražitelji i dalje tragaju za počiniocem, kao i za naručiocem ove brutalne likvidacije.

Otišao si prerano

"Četrdeset dana od smrti našeg dragog Bobana. Tvojim preranim odlaskom ostavio si još jednu veliku prazninu u našim ionako ranjenim srcima. Tvoji", "Četrdeset dana od smrti mog prijatelja brata po duši Bobana. Otišao si prerano, ali si za sobom ostavio trag koji se ne briše - trag ljubavi, dobrote i prijateljstva. Tvoje ime će zauvek živeti u mom srcu i tvoj osmeh u mom sećanju. Neka ti nebo bude pesma, a ti najveselija duša! Kemolino", "Put kojim si koračao zavede te lako u zamku prokletu, a nama ostavi bol, patnju i tugu pregolemu", "Ako se ljubav može izmeriti tugom koliko nam nedostaješ, onda bol samo može reći koliko si voljen" - navodi se u čituljama koje su osvanule u crnogorskoj Pobjedi.

Zloslutna čitulja

Nakon ubistva Sjekloće danima se u crnogorskim novinama moglo pročitati mnogo oproštaja od njega, kako od porodice i prijatelja, tako i od njegovih saboraca, pripadnika klana. Naime, prema tvrdnjama poznavaoca prilika, nije retko i da pripadnici klanova jedni drugima nakon ubistva saborca preko čitulja pošalju poruku, ili pak da članovi grupe koja je ostala bez pripadnika pošalje misterioznu ili osvetničku čitulju i najavi "oko za oko, zub za zub". Posle ubistva ovog Cetinjanina osvanula je zloslutna čitulja, a detaljnije o tome pročitajte ispod:

Vatrogasci pronašli izrešetanog "škaljarca"

Pa da podsetimo, tokom uviđaja pronađen je određeni broj čaura, kao i neki tragovi koji bi mogli pomoći u identifikaciji egzekutora. Izrešetano telo pronađeno je u automobilu marke "golf plus" podgoričkih registarskih oznaka. Naime, da je Sjekloća ubijen otkriveno je tako što je, neko policiji prijavio da je automobil sleteo s puta. Vatrogasci-spasioci prilikom izvlačenja vozila posumnjali su odmah na ubistvo, što se vrlo brzo utvrdilo kao tačno. Istraga povodom ovog još jednog mafijaškog ubistva pripadnika klana je i dalje u toku. A ono što poznavaoci prilika navode, jeste da je Sjekloća još jedna od žrtava krvavog rata - kavčana i škaljaraca koji ovu bitku vode od decembra 2014. nakon što je nestao vredan tovar kokaina iz jednog stana u Valensiji.

