Oružana pljačka dogodila se danas u prepodnevnim satima, oko 11 časova, u jednoj poznatoj kladionici u ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu.

Naoružani muškarac, držeći pištolj, upao je u objekat i, prema prvim informacijama, direktno zapretio radnici.

"Ubiću te!" - navodno je zapretio napadač, a zatim je iz kase uzeo oko 100.000 dinara.

Nakon što je uzeo novac, razbojnik je pobegao u nepoznatom pravcu.

Policija je brzo stigla na lice mesta i u toku je intenzivan uviđaj. Više detalja o potrazi za počiniocem biće poznato nakon završetka policijske istrage.

Nezvanično, radnica nije povređena.

