Hronika
ORUŽANA PLJAČKA U NOVOM BEOGRADU: Upao u kladionicu, izvadio pištolj i radnici pretio smrću
Oružana pljačka dogodila se danas u prepodnevnim satima, oko 11 časova, u jednoj poznatoj kladionici u ulici Jurija Gagarina na Novom Beogradu.
Naoružani muškarac, držeći pištolj, upao je u objekat i, prema prvim informacijama, direktno zapretio radnici.
"Ubiću te!" - navodno je zapretio napadač, a zatim je iz kase uzeo oko 100.000 dinara.
Nakon što je uzeo novac, razbojnik je pobegao u nepoznatom pravcu.
Policija je brzo stigla na lice mesta i u toku je intenzivan uviđaj. Više detalja o potrazi za počiniocem biće poznato nakon završetka policijske istrage.
Nezvanično, radnica nije povređena.
(Kurir.rs/Telegraf)
