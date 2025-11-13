Slušaj vest

Maskirani muškarac ušao je u objekat i sa rafova pokupilo veću količinu parfema i kozmetike, koju je stavio u kesu.

Radnice, koje su pokušale da ga spreče u krađi, suočile su se sa opasnom pretnjom. Razbojnik je izvadio sekiru i njome pretio zaposlenima, nakon čega se sa ukradenom robom udaljio u nepoznatom pravcu.

Brzom i efikasnom intervencijom, policijski službenici su u kratkom roku identifikovali i uhapsili osumnjičenog za pljačku apoteke.

Reč je o licu B.B. (34)

Nakon hapšenja, B.B. je određeno zadržavanje do 48 sati, a protiv njega će biti podneta prijava za krivično delo Teška krađa.

Istragu u vezi sa ovim slučajem vodi Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu (Treće OJT), koje će utvrditi sve okolnosti razbojništva i pretnje sekirom.