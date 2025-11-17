M. M. (27) iz Obrenovca izbola je svog supruga I. M. (29), zarivši mu nož u stomak.
Jeziva scena
ŽENA IZBOLA MUŽA U OBRENOVCU! Svađa prerasla u krvavi obračun, zarila mu nož u stomak: Čovek u kritičnom stanju prebačen u bolnicu
Kako saznajemo, navodni motiv za krvavi napad u Obrenovcu je eskalacija porodične svađe. Prema nezvaničnim informacijama, žena je izbola supruga zato što joj je branio da se vrati kod majke.
Ranjeni muškarac je hitno prebačen u bolnicu sa teškim povredama i operisan je. Trenutno se nalazi u kritičnom stanju.
Osumnjičenoj je određeno zadržavanje zbog krivičnog dela pokušaj ubistva, a dalju istragu o ovom teškom incidentu vodi Više javno tužilaštvo u Beogradu.
Prema našim saznanjima, izbodeni muškarac nije ranije prijavljivan zbog nasilja.
