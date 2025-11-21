Slušaj vest

Brzom i efikasnom akcijom beogradske policije, rano jutros u Rakovici je uhapšen L.I. (24), kod kojeg su pronađena i zaplenjena dva pištolja.

Kako se nezvanično saznaje, dramatično hapšenje dogodilo se u jednoj lokalnoj kladionici. Akcija je pokrenuta nakon što je radnica objekta oko dva sata noćas prijavila policiji da se unutar kladionice nalazi mladić koji kod sebe ima pištolj.

"Iskaz radnice kladionice bio je ključan. Kod njega su nađena dva pištolja," rekao je izvor blizak istrazi.

Brzom reakcijom policije, na licu mesta zatečen je L.I., a kod njega su odmah pronađena i oduzeta dva pištolja. U toku je utvrđivanje porekla oružja, kao i provera da li je osumnjičeni imao dozvolu za nošenje.

Kako se saznaje, u policijsku stanicu, osim L.I., priveden je i njegov prijatelj A.N. (22), koji se nalazio u njegovom društvu.

Policija je takođe oduzela luksuzni automobil marke "audi", kojim su se kretali, radi veštačenja.

"Proveravaju se svi tragovi, uključujući i zaplenjeno vozilo, kako bi se utvrdilo da li je bilo pokušaja bekstva ili skrivanja oružja pre hapšenja," dodao je izvor iz istrage.

Protiv L.I. će biti podneta krivična prijava zbog nedozvoljenog posedovanja oružja, dok policija nastavlja rad na rasvetljavanju detalja o njegovoj eventualnoj povezanosti sa ranijim pucnjavama, kao i utvrđivanju uloge privedenog A.N.

(Kurir.rs/Telegraf)

