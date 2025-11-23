Slušaj vest

On je u svesnom stanju primljen u Urgentni centar. Ima posekotinu po ruci.

Žena je sama pozvala policiju i rekla šta je uradila. Pravdala se rečima da ju je suprug vređao i da to nije prvi put.

"Nisam mogla više da izdržim da me vređa", rekla je.

(Kurir.rs/Telegraf)

