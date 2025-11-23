Beogradska policija uhapsila je J. D.(39) pod sumnjom da je noćas posekla supruga (46) u stanu u Rakovici.
MUŽA NAPALA NOŽEM, PA ZVALA POLICIJU I DALA BIZARNO OBJAŠNJENJE: Strašan napad u Rakovici tokom noći, evo šta se dogodilo
On je u svesnom stanju primljen u Urgentni centar. Ima posekotinu po ruci.
Žena je sama pozvala policiju i rekla šta je uradila. Pravdala se rečima da ju je suprug vređao i da to nije prvi put.
"Nisam mogla više da izdržim da me vređa", rekla je.
(Kurir.rs/Telegraf)
