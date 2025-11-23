Slušaj vest

Jeziv zločin desio se jutros u 2.55 na bankomatu u beogradskom naselju Mirijevo, kada je muškarac A. Š. (46) izboden dok je podizao novac! Njemu se lekari bore za život.

Kako se saznaje, svirepi zločin desio se u sitne sate ispred bankomata u Mirijevu. Iza muškarca koji je podizao novac, niotkuda se stvorio čovek koji je krenuo mučki da ga ubada nožem.

Novac mu nije uzeo.

Nesrećni muškarac zadobio je teške povrede nakon uboda u grudi, bubrege i noge.